國民黨萬人喊「六六大勝」！　朱立倫點名蔡英文轟「民主奧步黨」

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（12）日晚間於新北市板橋舉辦「六都聯合造勢」活動，由新北市市長侯友宜以「最強母雞」之姿，帶領台北市長候選人蔣萬安、桃園市長候選人張善政、台中市長盧秀燕、高雄市長候選人柯志恩、台南市長候選人謝龍介等5都候選人同台造勢，主持人更喊出已達三萬人；國民黨主席朱立倫致詞時正告民進黨蔡英文總統，不可以為了政治破壞中華民國，為了選舉用奧步就想要用贏，「不要想做民主奧步黨」。

▲國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，朱立倫發表致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

國民黨今晚舉行「再一次歡呼 六六大勝」六都造勢活動，吸引3萬名支持者到場，現場「凍蒜」聲不斷，民眾高呼「拉票、催票、投票」、「六六大勝，當選當選」，也高舉揮舞旗幟，並高唱「團結就是力量」，展現藍營6都候選人超高人氣。

朱立倫說，今天來到這裡心中充滿歡喜，國民黨提名最優秀的六位候選人，可以說是台灣最關鍵的力量，六都好，台灣才好！新北市長侯友宜好好做事，就是最好的標竿，隔壁台北市提名蔣萬安，就是年輕人未來最大的希望，把老舊的台北重新翻轉，展現首都的力量，而蔣萬安就是未來中華民國最好的台北市長。

朱立倫接著談到，桃園是國門，更是科技的領頭羊，提名學歷最高、帶動科技發展的候選人張善政，他的學經歷無人可比，至於台中，有盧秀燕坐鎮，過去的表現讓大台中空氣越來越好，也讓政治越來越陽光，經濟更是有活水，「媽媽市長的表現讓她成為女力代表」，台南提名在地耕耘的候選人謝龍介，最有戰鬥力與能力，對台南的付出讓他成為改變台南的奇蹟市長謝龍介；說到高雄，朱立倫表示，候選人柯志恩非常勇敢，她說她要用小蝦米團結市民力量扳倒大鯨魚，幾個月來已變成戰鬥龍蝦，高雄有柯志恩就會一百分。

朱立倫表示，自己做為國民黨主席，就是要好好當一位總教練，希望每一位提名的球星都獲得大家的肯定，讓他們有服務台灣人民的機會。他也提到，國民黨是創造中華民國的政黨，是最愛台灣的政黨，中心目標就是捍衛中華民國，保護台灣，最重要的任務就是守護民主自由，希望大家都能有和平安穩的未來，「民進黨蔡英文總統，不可以為了政治破壞中華民國，破壞我們的民主未來，為了選舉用奧步就想要用贏，不要想做民主奧步黨，用邪惡的力量去打選戰是民主的退步」，希望所有善良的百姓1126共同挺正義，讓六位市長候選人通通當選。

▲國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）