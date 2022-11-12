「撐起藍天不讓綠草叢生」　柯志恩酸：陳其邁「這點」比韓國瑜好

▲國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，柯志恩豪氣致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜今（12）日晚間6時在板橋第一體育場舉辦「六六大順」六都造勢活動，高雄市長候選人柯志恩率先發表演說，豪氣稱「大港的女人絕對不是躲在港口！而是要乘風破浪！」，更說高雄市長陳其邁很愛跟韓國瑜相比，但他執政2年，高雄人口流失4萬人，勞動人口流失3萬人，人口流失速度確實是比韓國瑜更厲害。

國民黨今晚在板橋第一體育場舉辦「六六大順」六都造勢活動，晚間7時53分，柯志恩率先上台發表演說。她表示，儘管2年前立委選舉在板橋失利，但感謝板橋鄉親給予支持、鼓勵、養分與歷練，如今才能夠代表國民黨去高雄，參選這場辛苦的戰役。她強調，「這場戰役是贏回國家與價值的重中之重！」

柯志恩也說，近日掃街遇到菜販稱「民進黨這麼爛，國民黨在哪裡？」她解釋，國民黨其實發出很多聲音，但是民進黨鴨霸，用國家機器壓制不同聲音，從快篩到疫苗，甚至有朋友的父親染疫過世，很快就被火化，朋友連撫屍哀悼的機會都沒有，到現在還在憂鬱，指揮中心卻對她冷言冷語，這種例子比比皆是。

柯志恩豪氣表示，「濁水溪以南，國民黨真的要有人承擔，大港的女人絕對不是躲在港口，而是要乘風破浪，這就是氣魄！」尤其台灣已經退無可退，如今一定要透過選票來教訓民進黨。她也說，陳其邁很愛跟韓國瑜相比，但他執政2年，高雄人口流失4萬人，勞動人口流失3萬人，讓高雄那麼多北漂青年。

柯志恩表示，自己也北漂40年，但現在回到高雄，就是希望讓高屏孩子有回鄉的路，希望產業多元，讓青年歸鄉。她強調，高雄不是鐵板一塊，「民主不容壟斷，進步絕對需要競爭！這才是民主進步！」她也說，這次六都選戰打得都很辛苦，但大家都義無反顧，就是要撐起這片藍天，讓明年立委跟總統選舉，有這片藍天，才不會綠草叢生。