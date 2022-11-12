賴清德讚陳時中、林佳龍有民主DNA　民進黨喊「現場超過5萬人！」

▲民進黨凱道造勢晚會，副總統賴清德發言。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨12日晚間在凱道舉行「為台灣鼓舞」凱道造勢晚會，現場人潮也超過5萬人，副總統賴清德也提出雙北首長的三個條件，包括國際觀、城市擘畫和民主精神，「陳時中和林佳龍都有民主DNA，符合這三項條件的就是陳時中跟林佳龍！」

賴清德表示，台北是台灣首都，對外代表台灣，是台灣進步的火車頭，而新北目前是全台人口最多的都市，是很多出外人的故鄉，也是台灣的縮影，也有實力擔任台灣領頭羊，兩個城市都有條件，像紐約、倫敦、巴黎、東京、首爾帶動國家進步發展、走入國際，「要全力支持陳時中、林佳龍，創造雙贏，為雙北打拼！」

賴清德表示，台灣現在面臨很多挑戰，包括後疫情時代的經濟復興、全國產業重組時扮演更積極角色、因應2050邁向淨零轉型目標，還有台灣如何站在民主陣營，守護台灣民主，更和其他國家穩定印太國際發展，這都需要雙北幫忙，協助台灣克服一個個難關。

賴清德指出，陳時中、林佳龍都當過內閣部長，都代表國家參與過很多國際交流跟活動，有很多國際經驗，如果當選，絕對有能力帶領台灣走向國際，兩位部長率領的團隊跟經驗，都超過競選市長的規模，更對城市規劃充滿理想跟熱情。

賴清德表示，陳時中和林佳龍都有民主DNA，陳時中年輕時就參加民主活動，林佳龍更是野百合學運的領袖，台灣未來要用民主在國際交友，更要用民主捍衛台灣，台北、新北，市長一定要有民主DNA，符合這三項條件的就是陳時中跟林佳龍。