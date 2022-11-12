陳其邁站台人氣旺！陳時中叫成陳致中　女粉絲狂喊我愛你　

▲民進黨凱道造勢晚會，高雄市長候選人陳其邁發言。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨12日晚間將在凱道舉行「為台灣鼓舞」凱道造勢晚會，高雄市長陳其邁人氣頗高，致詞時有不少粉絲狂喊「我愛你」，讓談話一度中斷，提及台北市長候選人陳時中時還口誤稱陳致中，陳其邁表示，面對疫情，陳時中永遠站在第一線，「假如沒有鐵人部長跟醫護同仁，台灣防疫不可能成為世界典範。」

陳其邁表示，整整兩年時間很少上來台北，自己一直在高雄打拼，從大港開唱、台灣燈會、文博、台灣設計展，讓大家看到高雄軟實力，高雄越來越精彩。

陳其邁也打趣，選錯人輕軌被停擺、選對人輕軌就復工，選錯人賽馬場、選對人晶圓廠，選錯人大港不開唱、選對人國際巨星都來唱，明年高雄市一樣是充滿魅力的城市，「自己上任後追回失落的兩年，高雄的城市競爭力已經從上任前六都最後一名，進步到第二名。」

陳其邁致詞時，也有不少粉絲狂喊「我愛你」，讓談話一度中斷，陳表示，2年前校正回歸，讓自己有機會跟高雄市民一起打拼，明年高雄市一樣是一個充滿魅力的城市，「高雄市長不講武德，要你們每個周末都到高雄，享受城市的熱情跟魅力。」

回顧防疫階段，陳其邁一度把陳時中叫成高雄市議員陳致中，陳其邁表示，自己2019年跟陳時中做了一個最重要的決定，那就是登機檢疫，陳時中這900天非常辛苦，但他很堅強、溫暖，他每天開記者會，武漢包機回來時也站在最前線，面對嚴峻挑戰時，讓台灣成為全球防疫典範。

陳其邁表示，假如沒有團結防疫、沒有陳時中這樣的鐵人部長跟醫護同仁，台灣防疫不可能成為世界典範，相信未來4年台北也面臨轉型關鍵，「拜託大家給鐵人部長，未來的鐵人市長最大鼓勵。」

陳其邁指出，相信以林佳龍的各項資歷、國際視野、行政經驗，可以說是歷練最完整的新北市長候選人，選他新北一定能大翻新，「選對人、高雄不一樣，選對人，全台灣都可以不一樣。」

