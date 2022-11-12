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基隆市府表揚全國績優志工　林右昌感謝長年犧牲奉獻心力

▲基隆市府表揚全國績優志工 林右昌感謝長年犧牲奉獻心力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆市府表揚全國績優志工，林右昌感謝長年犧牲奉獻心力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（12日）在市府禮堂辦理111年度績優志工表揚大會，市長林右昌於會中親自表揚全國衛生福利志願服務績優志工團隊、基隆市年度績優志工團隊、績優志工家庭、績優志工及志工金牌獎等，並且感謝很多長期投入志願服務的志工夥伴，彌補政府機關的不足。

林右昌表示，基隆現在約有1萬3600位志工、276個志工單位，每天在不同位置上奉獻心力，提供市民優質的服務。市府特別增設績優志工家庭獎，門檻是家庭成員累計服務時數在2800小時以上，這次獲獎的志工家庭，有安樂區戶政事務所林吳阿美、林永泉以及生命線協會周徐阿桂、周正一等兩對志工夫妻，兩家的累計服務時數都超過2萬小時，堪稱楷模。

▲基隆市府表揚全國績優志工 林右昌感謝長年犧牲奉獻心力。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌也指出，基隆市志工的優異表現大家有目共睹，像是長期提供本市列冊獨居老人電話問安、休閒服務、福利諮詢等服務的「基隆市政府居家老人服務隊」，今年獲頒「111年度全國衛生福利志願服務績優志工團隊」殊榮，可說是實至名歸。

林右昌還說，現今的社會與過去有很大不同，過去很多服務必須要付費才能夠取得，但現在有越來越多的社會服務，是透過團體與志工夥伴的付出所提供，這也可以補足很多政府機關的不足，也讓相關的社會服務工作更加圓滿，這都要感謝大家的付出。

▲基隆市府表揚全國績優志工 林右昌感謝長年犧牲奉獻心力。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌說，為因應老年人口的照顧需求，基隆市政府組織「居家老人服務隊」，居家老人服務隊志工平日分別於七區支援中心內輪值，為各區低收入戶及獨居老人提供電話問安、關懷訪視、諮詢服務、休閒活動等服務，居家老人服務隊秉持建構健康、幸福、活力、友善的高齡社會為願景，積極關懷獨居老人並結合各項資源，協助提供所需各項服務。

市府社會處長吳挺鋒表示，這次的表揚大會有來自各領域無私奉獻的幕後英雄，每一位志工志願服務的精神皆令人敬佩，希望透過表揚活動來鼓勵更多市民投入志願服務，也歡迎更多市民朋友，一同加入志工的行列。

▲基隆市府表揚全國績優志工 林右昌感謝長年犧牲奉獻心力。（圖／記者郭世賢翻攝）

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