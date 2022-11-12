「新竹民進黨已歸隊」　趙少康：柯文哲該去跟朱立倫拜託一下了

▲中廣董事長趙少康公布新竹封關民調。（圖／趙少康辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

中廣與蓋洛普公司合作，在民調封關前，今（12）日公布新竹市長選舉最新數據，民眾黨候選人高虹安和民進黨候選人沈慧虹勢均力敵，差距不到3個百分點，而國民黨候選人林耕仁則是以17.35%支持度敬陪末座。中廣董事長趙少康指出，民進黨支持者顯然都已歸隊，但國民黨支持者還有11.46%未決定，還在想要投給誰，「柯文哲應該去跟朱立倫拜託一下了」。

根據中廣蓋洛普所做的新竹市封關民調，在整體候選人支持度來看，民眾黨高虹安有25.6%支持度、民進黨沈慧虹則有23.38%，至於國民黨林耕仁則為17.35%。

趙少康表示，高虹安在三次民調中幾乎不動，好像上不去也下不來，一直維持在一個點，支持他的人似乎不為所動，沈慧虹也是差不多，民眾黨、民進黨都差不多，不過林耕仁增加3個百分點，顯然前高雄市長韓國瑜之前為他站台是有效的。

趙少康進一步分析，從民調上來看，民進黨支持沈慧虹的選民已歸隊，國民黨支持林耕仁只有56.94%，但有26.43%流向高虹安那邊，「國民黨有11.46%還沒決定，還在想要投給誰」；趙少康也提及，現在比較憂心的應該會是民眾黨，提名之前才有可能合作，到了現在已經很難合作，是選民自己的選擇。

趙少康直言，「朱立倫能有什麼影響？影響不了啦，是基層選民的決定，你可說這是合作，也可以說是棄保，從新竹來看已經在發生，柯文哲應該去跟朱立倫拜託一下」，新竹沒拿下，未來幾年柯文哲可能都會是空的。