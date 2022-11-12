iPhone SE第四代有全螢幕！　外媒盤點四大可能更新

▲iPhone SE第四代渲染圖。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果目前正在開發低成本iPhone SE系列的新版本，目前已經有許多訊息傳出，預計新設計將包含一些重大變化，讓平價機種也能與旗艦iPhone陣容保持一致。預計在 2024 年之前不會有新的「iPhone SE」，不過外媒MacRumors也整理了一系列相關傳言，共有四大可能的更新。

全新設計

首先在設計上，當前的第三代 ‌iPhone SE‌ 是蘋果最小的手機，以‌iPhone‌ 8 為藍本。它的尺寸為 4.7 吋，是唯一包含厚邊框和Touch ID Home 按鈕的‌iPhone‌。不過在下一代，有傳言稱蘋果計劃推出新設計，第四代 iPhone SE 將採用與 Apple 旗艦產品線類似的全螢幕設計，取消 Home 按鈕，轉而採用另一種身份驗證方法。

科技爆料客 Jon Prosser表示 ‌iPhone SE‌ 4可能看起來與2018 年的 ‌iPhone‌ XR 相似，具有圓形邊緣而非目前 iPhone 的方形外觀。之前版本的iPhone SE都是以早期 iPhone 為藍本的，所以這個推測十分合理。

螢幕尺寸

‌iPhone‌ XR 有一個 6.1 吋的顯示螢幕，並且有多個謠言表明蘋果正在考慮為該設備配備 5.7 到 6.1 吋的顯示螢幕，天風國際分析師郭明錤認為，蘋果將使用6.1 吋顯示螢幕，而顯示器分析師 Ross Young 認為蘋果正在考慮為下一代 iPhone SE 提供 5.7 吋和 6.1 吋的選擇，他表示，蘋果尚未最終確定其iPhone SE‌ 4 的計劃，因此這兩種選擇仍然是可能的。

螢幕材料

‌iPhone SE‌ 是最後一款配備 LCD 顯示螢幕的‌iPhone‌，產品線中的其他 iPhone 都配備了 OLED。事實上，自 iPhone 12 以來，蘋果已將所有 OLED 技術用於旗艦 iPhone。目前尚不清楚蘋果是否會在 iPhone SE 4 上使用 LCD 或 OLED 技術，Ross Young 表示兩者都有可能。

蘋果正在考慮來自兩家供應商的 6.1 英寸OLED 顯示器，以及 5.7 到 6.1 吋的 LCD。‌iPhone SE‌ 比其他 iPhone 更實惠，而且 OLED 的成本可能會讓蘋果選擇 LCD，但 OLED 價格可能已經下降到足以讓蘋果在下一代 iPhone SE‌ 中過渡到 OLED。

瀏海螢幕

憑藉全螢幕設計，預計蘋果將為‌iPhone SE‌採用一個缺口，這是自 2017 年‌iPhone‌ XR 以來蘋果一直用於旗艦 iPhone 的設計。瀏海螢幕將為蘋果提供放置前鏡頭的位置，但考慮到硬體成本，尚不清楚 ‌iPhone SE‌ 是否支持Face ID和 TrueDepth 鏡頭系統。

iPhone SE‌是最後一款帶有‌Touch ID‌的‌iPhone‌，由於 ‌Face ID‌ 自 2017 年以來一直存在，蘋果可能選擇將其用於下一代‌iPhone SE‌。