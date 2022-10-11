iPhone SE要「長瀏海」？爆料：第四代螢幕加大、改全螢幕設計

▲iPhone SE第四代預計將採用全螢幕設計。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iPhone SE系列，是目前小手機愛好者少數的選擇之一，不過據 Display Supply Chain Consultants (DSCC) 分析師 Ross Young 稱，第四代iPhone SE將配備 6.1 吋 LCD 顯示螢幕，且螢幕會具備「瀏海」設計。

Ross Young 先前認為，蘋果計劃在 2024 年發布一款新的 iPhone SE 機型，配備 5.7 至 6.1 吋的 LCD 顯示螢幕和藥丸形狀的前置淨頭切口。外媒MacRumors報導，這些訊息可能暗示蘋果正在測試將動態島添加到第四代 iPhone SE，不過目前Ross Young最新的爆料排除了這種可能性。

Ross Young認為，第四代的iPhone SE 配備 6.1 吋有瀏海的顯示螢幕，不過 iPhone SE‌ 的瀏海是否會像其他 iPhone 型號一樣包含 TrueDepth 鏡頭用來支援 Face ID，目前尚不清楚。但先前有傳言指出，iPhone SE 不會支援 Face ID，而是像以前的型號一樣使用Touch ID以降低成本。

未來的全螢幕設計，設備底部邊框中將不再有電容式 ‌Touch ID‌ 主頁按鈕的空間，多方訊息也指出，蘋果計劃為 iPhone SE 添加一個 ‌Touch ID‌ 側邊按鈕，就像iPad Air和iPad mini一樣。