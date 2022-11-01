螢幕有望升級、瀏海出現　iPhone SE4新爆料出爐

▲iPhone SE第四代渲染圖。（圖／取自fpt）

記者陳俐穎／綜合報導

顯示分析師RossYoung今日分享的推文中表示，蘋果尚未最終確定其計劃中的2024年iPhone SE4 的顯示螢幕尺寸，正在考慮多項與顯示螢幕尺寸和顯示材料相關的決定。

他表示，蘋果正在考慮兩家供應商的 6.1 吋 OLED 顯示螢幕，以及兩家供應商的 5.7 至 6.1 吋 LCD 螢幕。鑑於此訊息，目前尚不清楚蘋果將採用 5.7 吋螢幕還是 6.1 吋，以及將使用OLED技術還是LCD技術。

OLED顯示螢幕價格會更高，目前的 iPhoneSE 機型都使用帶有厚邊框和 TouchID 按鈕的LCD 顯示螢幕。蘋果的旗艦 iPhone 系列自 iPhone12 以來都配備 OLED 顯示螢幕。可能OLED 面板的價格已經下降到足以讓蘋果用於低成本的 iPhone SE 。

不過，無論是採用 5.7 螢幕顯示螢幕還是 6.1 吋顯示螢幕，RossYoung 都認為蘋果iPhone SE4 將採用帶劉海的全面螢幕設計，但目前尚不清楚蘋果是否會引入FaceID或堅持使用TouchID，關於這一點的傳言各不相同。

先前爆料人士 JonProsser 稱，蘋果 iPhone SE4 將採用與 iPhone XR 幾乎完全相同的設計，並帶來相關渲染圖展示。JonProsser 表示，蘋果 iPhone SE4 將獲得與 2018 年iPhone XR 差不多的設計。鑑於 iPhone SE 初代的設計是基於 2013 年的 iPhone5s，而iPhone SE2 與 3 設計是基於 2017 年 iPhone 8，這種變化也是合理的。