　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 1萬3有找！3C通路五款「小手機」優惠一次看

▲小手機優惠出爐。（圖／傑昇通信提供）

▲小手機優惠出爐。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

目前大螢幕手機成為手機市場的主流，但仍有一群「小手機」的愛好者，傑昇通信也特別推薦包括Apple、華碩、Sony等熱銷品牌的旗艦小手機，且小手機的價位通常較為低價，傑昇通信也推出iPhone 12 mini 售價1萬5有找、iPhone SE 3代最低只要1萬2,990元、Sony Xperia 5 III搶到現省8,600元特價活動。

傑昇通信認為，小尺寸手機並不單指螢幕小的手機，而是尺寸小、體驗好，又能單手操控，最好是旗艦機。

最新消息指出，通膨高燒不止，iPhone 14系列上市後恐貴千元以上，將迎來iPhone有史以來的最高價，傑昇通信表示，小尺寸手機看似式微，但需求仍在，像是與iPhone 12 Pro使用同款5奈米A14晶片的iPhone 12 mini，維持小尺寸，其他功能也未妥協，重量僅133g，拍照體驗也大幅升級，原價2萬1,500元，下殺14,990元，相當給力。

傑昇通信觀察，在一片喊漲的高通膨時代，即使各品牌廠商不斷針對螢幕占比與尺寸擴增，然而外型經典到不能再經典的iPhone SE 3代，與前代完全相同的外型下，最大特色是直接升級與iPhone 13系列同級的A15仿生晶片，並且加入5G規格，若說iPhone 13 mini接近九折的回饋，iPhone SE 3代最低只要12,990元的價格。

小尺寸手機不只部分果粉喜歡，安卓用戶也相當青睞，尤其是手感超好、大小適中，僅5.9吋的華碩旗艦機Zenfone 8自上市後，引起廣大迴響，更使用高通S888旗艦級處理器，效能更勝以往，具有120Hz螢幕更新率，只需1毫秒的反應時間。傑昇通信指出，另一亮點則是支援DC調光，解決惱人的頻閃困擾，價格卻十分親民，因應新機上市前的價格調降，只要1萬3,790元。

超適合小手人的Sony Xperia 5 III，開賣後便受到許多消費者的支持，維持6.1吋小巧機身與絕佳手感，加入全新「即時物件追蹤對焦功能、360空間模擬音效技術」以及「70mm/105mm雙焦段潛望式望遠變焦鏡頭」，一向價格平穩的Xperia 5 III，也出現超殺特價71折起，結帳最高折抵8,600元。

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
好市多買一整車！戰利品8千元　她掏出1物「現賺5千元」
快訊／T1職籃「年度第1隊」公布　蔣淯安、胡瓏貿領銜入選
「冷氣配電扇吹」原來錯了？　台電曝1神物：開28度也超涼
誰是當今羽壇女單前3名？　戴資穎「謙虛1句話」球迷讚爆
快訊／陳立農突發黑底文！　關閉IG、臉書「整改」
快訊／雨彈升級！12縣市大雨特報　防雷擊強陣風
台大哥跑外送月領6萬　考上公職「一看薪水」超後悔
85度C劍潭店歇業！　掛「16字紅布條」痛罵房東

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

六步驟偷走你的錢　微軟揭最新 Android 病毒手法　

iPhone 1萬3有找！3C通路五款「小手機」優惠一次看

「掃條碼」就可換機！LINE最新更新出爐　四大功能一次看

LINE來送禮！10萬杯路易莎咖啡享100%回饋　下午1時開跑

蘋果新機沒發布「這國」iPhone全漲價　買手機要多花近9000元

韓國開第一槍　蘋果App付款可透過第三方支付

M2 MacBook Pro拆解影片曝光　外媒：與前代只差「一個晶片」

台灣準備開賣！　M2 MacBook Air已過NCC認證

新款M2晶片MacBook Air何時開賣？外媒：7月15日對外發售

最便宜「大螢幕」蘋果手機！iPhone 14這型號成下一代熱銷機種

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

「撿打火機」撞工程車2死　肇事砂石車司機呆站路邊

六步驟偷走你的錢　微軟揭最新 Android 病毒手法　

iPhone 1萬3有找！3C通路五款「小手機」優惠一次看

「掃條碼」就可換機！LINE最新更新出爐　四大功能一次看

LINE來送禮！10萬杯路易莎咖啡享100%回饋　下午1時開跑

蘋果新機沒發布「這國」iPhone全漲價　買手機要多花近9000元

韓國開第一槍　蘋果App付款可透過第三方支付

M2 MacBook Pro拆解影片曝光　外媒：與前代只差「一個晶片」

台灣準備開賣！　M2 MacBook Air已過NCC認證

新款M2晶片MacBook Air何時開賣？外媒：7月15日對外發售

最便宜「大螢幕」蘋果手機！iPhone 14這型號成下一代熱銷機種

《全明星4》怪物新人「連續刷新3大會紀錄」！　他跳遠6.2m超越曹佑寧

陸隔離天數放寬7+3隔天　入境航線搜索量飆升54%

「立委以外職務無力做任何想像」　楊曜：焦慮、失眠已成日常

《灌籃高手》電影版上映日曝！戲院曬海報洩密：太早掛起來不行嗎

好市多買一整車！戰利品8千元　她掏出1物「現賺5千元」爽翻

大樓飄K味　南警深夜查獲少年吸染毒及4件酒駕

快訊／T1職籃「年度第1隊」公布　蔣淯安、胡瓏貿領銜入選

昨天挨轟吞敗　宋家豪遭樂天下放二軍

大型重機上國道爭路權！全國已攔23部舉發4件　警方籲騎士理性

LIFE・經典／巨大的玻璃溫室　成為大地上的皇冠跟寶石

3C家電熱門新聞

最便宜「大螢幕」蘋果手機！iPhone 14這型號成下一代熱銷機種

台灣準備開賣！　M2 MacBook Air已過NCC認證

六步驟偷走你的錢　微軟揭最新 Android 病毒手法　

iPhone 1萬3有找！3C通路五款「小手機」優惠一次看

「掃條碼」就可換機！LINE最新更新出爐　四大功能一次看

iPhone 14 僅高階機款有新晶片　外媒：蘋果為顧客提供「升級」理由

3年舊iPhone想換機　iPhone 14 Pro五大革新升級有感

蘋果旗艦機最新爆料　iPhone 14 Pro將有古銅金配色

iPhone 14 Pro獨有新功能！　渲染圖搶先曝光

中華電信網路新方案出爐　HiNet 500M光纖上網只要1099元

小螢幕高規格！爆料：iPad mini 7將有一大重點更新

3C通路暑期特價出爐　iPhone 13 Pro Max直降4千元

爆料：iPhone 14「這型號」將成為下代神機

M2 MacBook Pro拆解影片曝光　外媒：與前代只差「一個晶片」

更多熱門

相關新聞

母親節早鳥購開跑　兩款iPhone買一送一

母親節早鳥購開跑　兩款iPhone買一送一

母親節檔期活動陸續開跑，現在網購下單提早準備，有好康優惠、回饋可以拿，尤其是精選夯品iPhone 13、蘭寇小黑瓶、飛利浦空氣清淨機，通通買一送一，是早鳥攻略必搶，還有只要用99枚東森幣下注就有機會把香奈兒J12鑽錶帶回家，也是暖身期間不能錯過的活動。

iPhone SE3拆解影片出爐！　電池容量升級

iPhone SE3拆解影片出爐！　電池容量升級

1元加購iPhone 13！想買蘋果新機看這裡　四大通路祭優惠

1元加購iPhone 13！想買蘋果新機看這裡　四大通路祭優惠

iPhone SE開賣首日！未見排隊人潮　頭香僅提早20分鐘

iPhone SE開賣首日！未見排隊人潮　頭香僅提早20分鐘

直擊／第三代iPhone SE不夠吸引果粉？　開賣首日未出現排隊人潮

直擊／第三代iPhone SE不夠吸引果粉？　開賣首日未出現排隊人潮

關鍵字：

iPhone SE

讀者迴響

熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

男星心肌梗塞逝世享年41歲！二胎女兒剛出生7個月

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

Netflix大當機「全球傳災情」！原因是這部劇上線

上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

「7歲兒GG找不到」媽崩潰！醫一脫驚了：全淹進去

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

張美阿嬤農場遭爆非合法農場！農業處解釋了

店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

更多

最夯影音

更多
阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地
那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面