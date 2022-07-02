iPhone 1萬3有找！3C通路五款「小手機」優惠一次看

▲小手機優惠出爐。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

目前大螢幕手機成為手機市場的主流，但仍有一群「小手機」的愛好者，傑昇通信也特別推薦包括Apple、華碩、Sony等熱銷品牌的旗艦小手機，且小手機的價位通常較為低價，傑昇通信也推出iPhone 12 mini 售價1萬5有找、iPhone SE 3代最低只要1萬2,990元、Sony Xperia 5 III搶到現省8,600元特價活動。

傑昇通信認為，小尺寸手機並不單指螢幕小的手機，而是尺寸小、體驗好，又能單手操控，最好是旗艦機。

最新消息指出，通膨高燒不止，iPhone 14系列上市後恐貴千元以上，將迎來iPhone有史以來的最高價，傑昇通信表示，小尺寸手機看似式微，但需求仍在，像是與iPhone 12 Pro使用同款5奈米A14晶片的iPhone 12 mini，維持小尺寸，其他功能也未妥協，重量僅133g，拍照體驗也大幅升級，原價2萬1,500元，下殺14,990元，相當給力。

傑昇通信觀察，在一片喊漲的高通膨時代，即使各品牌廠商不斷針對螢幕占比與尺寸擴增，然而外型經典到不能再經典的iPhone SE 3代，與前代完全相同的外型下，最大特色是直接升級與iPhone 13系列同級的A15仿生晶片，並且加入5G規格，若說iPhone 13 mini接近九折的回饋，iPhone SE 3代最低只要12,990元的價格。

小尺寸手機不只部分果粉喜歡，安卓用戶也相當青睞，尤其是手感超好、大小適中，僅5.9吋的華碩旗艦機Zenfone 8自上市後，引起廣大迴響，更使用高通S888旗艦級處理器，效能更勝以往，具有120Hz螢幕更新率，只需1毫秒的反應時間。傑昇通信指出，另一亮點則是支援DC調光，解決惱人的頻閃困擾，價格卻十分親民，因應新機上市前的價格調降，只要1萬3,790元。

超適合小手人的Sony Xperia 5 III，開賣後便受到許多消費者的支持，維持6.1吋小巧機身與絕佳手感，加入全新「即時物件追蹤對焦功能、360空間模擬音效技術」以及「70mm/105mm雙焦段潛望式望遠變焦鏡頭」，一向價格平穩的Xperia 5 III，也出現超殺特價71折起，結帳最高折抵8,600元。