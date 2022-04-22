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母親節早鳥購攻略　兩款iPhone買一送一快記下開搶時間

iPhone 13（圖／業者提供）

▲網購業者祭出iPhone13限時買一送一。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／台北報導

母親節檔期活動陸續開跑，現在網購下單提早準備，有好康優惠、回饋可以拿，尤其是精選夯品iPhone 13、蘭寇小黑瓶、飛利浦空氣清淨機，通通買一送一，是早鳥攻略必搶，還有只要用99枚東森幣下注就有機會把香奈兒J12鑽錶帶回家，也是暖身期間不能錯過的活動。

東森購物網母親節暖身慶已提前開跑，即日起到4/29每日00:00搶限量折價券，現領現折；全站消費滿5,000元享5%樂透金回饋，另有挑戰任務拿獎金活動，最高可得5000枚東森幣。4/29～5/13活動期間再祭出東森幣擴大回饋，消費滿888元共3次，送300折價券；APP下單單筆滿1,500元送樂透金100元，每日限量100名。

除祭出多項優惠促銷方案，東森購物網更推出「小額奪寶」加碼抽獎活動，會員只要4月消費任一筆，即可用99枚東森幣下注抽香奈兒J12鑽錶，另外還有翡翠手鐲、黃金手鐲等好禮，共計1000個獎項，總值近百萬元。

東森購物網母親節暖身慶（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網母親節暖身慶已提前開跑。（圖／東森購物網提供，以下同）

已經打算送媽媽實用好禮如3C家電、美妝護膚或按摩保養，蝦皮商城強打精選品牌買一送一，可以省錢買起來，像是LANCOME超未來肌因賦活露100ML兩罐2,888元、Kiehl's金盞花化妝水500ml 兩罐只要1,449元、PHILIPS舒眠抗敏空氣清淨機兩台8,888元，將在4/25當天0點、2點、12點、18點、20點、22點六個時段整點開搶。

此次攻略清單中還有便宜Apple手機可以搶，神腦生活在蝦皮商場賣場一次推出兩款，凌晨2點開賣的iPhone SE 128GB，買一送一瘋搶價15,500元；中午12點則有iPhone13 128GB，同樣買一送一，特惠價25,211元。另外，SAMSUNG三星官方授權旗艦店在晚間20點推Galaxy M32，用6,990元就能一次入手兩支智慧型手機。

蝦皮商城母親節早鳥購開跑（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲蝦皮商城精選商品買一送一，於4/25整點時段開搶。（圖／翻攝自蝦皮購物）

Yahoo奇摩購物4/18～4/25推出母親節「寵媽ING 愛媽不NG」活動，祭出「首三日滿 6,000送600累計無上限」、「活動期間滿3,000送300」、「無卡分期最高送2,800超贈點」、「下單就抽O'right專櫃級頭皮舒壓體驗」等好康優惠，也在母親節活動期間挑戰市場最低價，祭出多款金條商品6折起。

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