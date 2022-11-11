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幕後／最後衝刺強化陸戰　黃珊珊盼用感性訴求突圍

▲▼無黨籍台北市長候選人黃珊珊走訪南京公寓市場拜票。（圖／記者陳家祥攝）

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊市場拜票。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉倒數15天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊陣營規畫，在最後衝刺階段擬回歸到黃最拿手的選舉模式，增加陸戰比例多掃市場、夜市等，多跟選民互動，突顯她擔任多年民代的魅力。另外，黃珊珊也有2個弱點，第一，缺乏鐵份；第二，選舉語言與柯文哲重疊度太高，難以激起關注。黃營在最後階段會研擬感性訴求戰略，盼讓支持者出門投票。

幕僚指出，外界會很直覺地認為民眾黨系統是以空戰為主，但實際上，黃珊珊9月開始就調整比重，開始增加陸軍的比重。幕僚觀察，黃珊珊的支持度能從一開始的9%一路成長到25%，陸戰扮演了關鍵角色，疫情期間也鬆動很多里長帶槍投靠。從陸戰找回優勢，多跟選民接觸互動，在最後關頭仍有一定成效。

根據黃珊珊競選辦公室規劃，選前黃金周末將舉辦一場大型造勢活動，另外車隊掃街也正在規劃中，預計至少安排3天。由於日前的腳踏車繞行北市的造勢宣傳活動成效不錯，幕僚也不排除於投票前再規劃一場。

幕僚說，這些規劃都是黃珊珊較為熟悉的選戰模式，「走出辦公室，多跟選民互動」，在選舉的最後階段會持續強化這一點。

▲台北市長候選人黃珊珊於市長辯論會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

選舉語言貧乏「像聽柯文哲講話」難引關注　最後關頭打感性訴求

有黃營人士點出，黃珊珊在講任何主軸性語言，從用詞、語句等都跟柯文哲一樣，例如開口都是「超越藍綠」、「開放政府」、「公開透明」等，已經變成「反射動作」，講久了都沒有新鮮感。即便是理念相同，但至少在用詞上可以做替換，才不會讓選民感到疲乏、才能激起興趣。

另外，黃珊珊在選舉語言的詮釋上也不夠熟稔。黃營人士舉例，以黃珊珊目前的立場，應該對選民提到「穩定第二」、「推一把就上了」等，說服選民或是激起支持者的危機意識，出門投票。但可惜的是，黃仍不斷稱「民調只是參考」等，略顯可惜。

黃營人士說，綜合多份民調，都顯示黃珊珊在年輕族群的支持度是北市3組候選人中最高的，但這些族群對於選舉不熱衷，因此黃如果沒有很強的感性訴求，是很難驅動這些人去投票。更不用說，黃珊珊與柯文哲是截然不同的個體，除了不像柯有鐵粉外，柯粉票的轉移也有限。

黃營人士認為，黃珊珊吃虧的點就在於「鐵粉」，若論潛在支持者，黃應該是最高的，但這些人不表態、投票意願低，即便是支持者其擴散度也有限，因此近期開始構思感性訴求，盼驅使支持者出來投票。

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