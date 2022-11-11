北市還在膠著！他估選情冷對陳時中有利　蔣萬安要小心「一情況」

▲台北市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）



記者杜冠霖／台北報導

根據震傳媒11日公布最新民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安拿下34.7%支持度、民進黨候選人陳時中26.2％、無黨籍黃珊珊21.7％，對此，時事評論員周偉航分析，蔣萬安靠著鞏固基本盤、以疫苗議題挑起仇恨值，成功取得領先，但要避免讓支持者覺得贏定了，導致沒出來投票，反倒有可能會因此意外落馬。

對於北市選情，周偉航指出，目前陳時中跟蔣萬安差距已到8個百分點，陳如果一直按照現在玩法，那應該就不會有希望，且雖然陳在藍綠正式歸隊的情況下拉開黃珊珊，但還是不夠，要努力把在黃珊珊的綠票拿回來。

周偉航表示，在中間選民部分，蔣萬安拿27.2%、陳時中12.8%、黃珊珊25.9%，而過往推估投票率從60％上升到65%時，陳時中只會多2萬票，反而是蔣萬安、黃珊珊會多4萬票，其實選情冷一點對陳時中比較有利，因此綠營就是想要拼基本盤，畢竟吃不到中間選票再怎麼動員都是徒勞，愛很難讓人投票，恨才可以。

談到年輕人支持度部分，周偉航表示，過去民進黨在年輕人支持度是絕對優勢，而國民黨是絕對弱勢，且現在蔣萬安也沒做甚麼吸引年輕票，不過形象跟歲數確實是有優勢，但重點在於陳時中現在無法凝聚蔡英文過去在總統大選囊括817萬的年輕票。

至於30到39歲支持度，周偉航表示，這部分可看到蔣萬安相對弱勢，黃珊珊則表現較好，因為過去太陽花事件參與的人，現在已是社會中堅份子，這族群對國民黨還是會有所忌憚，但有部分人對國民黨已沒太多仇恨，所以時間過得很快，綠營不能再用舊模式，例如靠抗中保台爭取支持。

接著談到政黨傾向對台北市長支持度，周偉航分析，傾向國民黨會投蔣萬安是84.9%，而其他泛藍政黨傾向者也是過半會投給蔣；而陳時中對淺藍吸引力比較弱，雖然民進黨傾向有85.1%支持陳時中，但有10%會流向黃珊珊、蔣萬安或是不表態。民眾黨則有69.9%會投給黃珊珊，不過有19.5%給蔣萬安，而陳時中因為被民眾黨主席柯文哲討厭，所以沒有吸到票。

周偉航評估，蔣萬安的過半相當脆弱，即便要操作疫苗、防疫一些舉措的仇恨感，但差不多邊際效應也到底了，後面變盤機會不大，但陳時中陣營還能做什麼操作？

對於選戰走向，周偉航分析，就民調走勢來看，黃珊珊跟陳時中不斷糾纏，在表態率上升的情況下，蔣萬安利用疫苗等話題，把黃珊珊的藍營票拉回，且蔣辯論時也沒有失分，不像連勝文辯論完掉5％，蔣萬安現在要避免讓人家覺得贏定了，若讓藍營選民覺得不差這票，蔣萬安有可能意外落馬。

此次民調樣本為1072人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。採用「比例估計法」(raking ratio estimation)，母群體參數 是依據台北市政府公布2022年10月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2021年12月 民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致(統計檢定顯著水準p-value<0.05)，此時整體樣本即具有代表性。