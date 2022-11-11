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海基會祕書長：陸強調兩岸要融合　肯定要讓人民有更多正常往來

▲▼海基會祕書長詹志宏：陸強調兩岸要融合　肯定要讓人民有更多正常往來。（圖／海基會）

▲海基會辦理「陸生輔導人員實務研習營」。（圖／海基會）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會11月10日、11日於高雄義守大學辦理「陸生輔導人員實務研習營」，逾50所大專院校、70多位陸生輔導人員報名參加，共同分享服務經驗。海基會副董事長兼秘書長詹志宏致詞時表示，大陸方面也一再強調兩岸要融合，要追求融合，肯定要讓兩岸人民有更多正常的往來，學生是兩岸交流中很重要的族群。

詹志宏說，開放陸生來台10多年來，兩岸已建立很好的交流基礎，各學校都盡全力悉心照料同學的求學與生活，「期望陸生未來能夠恢復正常來台就學時，我方各學校輔導團隊都可以維持最佳的接待準備。」

▼海基會副董事長兼秘書長詹志宏。

▲▼海基會副董事長兼秘書長詹志宏。（圖／海基會提供）

詹志宏指出，來台就學的陸生回到大陸以後，對台灣的評價普遍非常好，「大陸方面也一再強調兩岸要融合，要追求融合，肯定要讓兩岸人民有更多正常的往來，學生是兩岸交流中很重要的族群，歷年來的陸生，即使是來台3個月至6個月的短期生，都對台灣的經歷留下深刻印象。」

詹志宏也說明，去年海基會第一次辦理各校陸生輔導人員研習，獲得參加人員高度肯定與迴響，成效很好，今年再次辦理，報名參加人數比去年增加一倍。

詹志宏強調，各校陸生輔導人員都有豐富經驗，處理過陸生在求學、生活上所遭遇的各種疑難雜症，「海基會建立起輔導人員的互動平台，就是希望大家平時彼此交流，分享實務經驗，未來如果面臨新的問題，可以直接相互協助，更有效率的解決問題。海基會也會持續辦理相關活動，強化聯繫機制。」

本次活動邀請了中原大學、元智大學、中國文化大學、東吳大學等學校陸生輔導人員專題報告，分享陸生輔導、群組經營、人身安全事件協處、兩岸交流事務等實務經驗，同時，教育部、陸委會均派員列席指導。

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