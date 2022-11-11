女登北德拉曼山迷路17hrs　獨睡一夜險崩潰「往上走找訊號」獲救



▲尖石鄉北德拉曼巨木群登山步道，昨日發生一名山友迷路。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

基隆一名68歲林姓婦人昨(10日)跟著基隆市某登山協會，前往新竹縣北德拉曼山登山，因體力不支而落隊，未料在距登山口800公尺處左右的叉路口因判斷錯誤而迷路；所幸在新竹縣政府消防局緊急入山搜救，終於在今日上午8時40分順利尋獲。

林姓婦人表示，從回音谷返回登山口時，因背包鬧鐘響起，在關閉鬧鐘時與同行山友脫隊，急起直追時，在距登山口約800公尺處的一個轉彎處，原應順著階梯往下直走約20分鐘就可以回到登山口，沒想到一個恍神反方右彎進入雜木林，並往稜線走去，一走就是1個多小時，等發現迷失時天色已暗，因手機沒有訊號，也無法報警，只好繼續向上攀爬找到平坦處過夜。

▲▼竹東分隊小隊長謝啟盛分析，本次能縮短搜救時間的主要原是失蹤者「往山上爬尋找訊號」報案，並精準回報座標。





林婦過去有多年的登山經驗，登山前就備有輕便雨衣保暖，水和糧食也無虞，只因為緊張害怕，整晚未進食。早上6時32分，林婦尋到有訊號處立刻以手機打119報案，在派遣員的指導下，手機定出所在座標。

竹縣消防局第二大隊本次出動人前往救援，由第二大大隊小隊長馬明義、竹東分隊小隊長謝啟盛等人擔任以及尖石分隊分隊長賴建樟兵分三路搜救，終於在8時40分順利與林婦接觸，她緊抱隨行領隊喜極而泣。

搜救小隊長馬明義發現林婦全身發抖，語帶哽咽，詢問是否需要用餐休息後再下山，林婦則表示，因擔心睡在斜坡處會滾下山，整晚驚恐幾乎沒休息，但此刻只想盡快離開。

竹東分隊小隊長謝啟盛也表示，本次能縮短搜救時間的主要原因，是失蹤者「往山上爬尋找訊號」報案、報座標。他提醒，當發現迷路時不要隨意亂走並在原地待救，同時脫除濕透的排汗衣穿上防風衣、雨衣以避免失溫。

▲原本在距登山口約800公尺處的一個轉彎處，順著階梯往下直走約20分鐘就可以回到登山口，沒想到婦人卻反向進入雜木林，最後發現迷路以為時已晚。

謝啟盛表示，新竹縣縣轄區山域環境為闊葉林較多，行走路徑較容易被遮蔽，加上山區會有很多獵徑讓登山客混淆，一旦不注意就會走錯方向，離出口會越來越遠。 最後提醒民眾登山時，切勿落單行走，並且能隨身攜帶地圖及 GPS 或有定位系統的手機，自身對於地圖座標有一定的了解，如此才能降低山難發生機率，且如遇山難應立即撥打 119 報案求救，手機無訊號時可撥打112，或傳送簡訊描述該處地理環境。民眾做好萬全準備，才能增進登山之安全。

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