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87歲獨居翁自家跌倒無法起身　電子手環及時通報救他一命

▲集集分局員警及時給予獨居老人協助。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲集集分局員警及時給予獨居老人協助。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

87歲獨居老翁日前於家中跌倒、無法起身，所幸配戴的電子手環向社政單位發出緊急訊息，警方獲轉報後前往協助、避免可能發生的悲劇；90歲的洪姓失智老婦則在半夜離家，因迷路而於街頭冒雨徘徊，警方獲報後前往、連絡上家屬將洪婦帶回休息。

集集警分局指出，魚池分駐所員警於10月25日下午接獲社政單位電話報案，稱魚池鄉秀水巷一名87歲的獨居老翁所配戴之電子手環發出緊急訊息通知，卻聯繫不上本人、狀況不明；員警立即趕赴現場查看，進入屋內後發現該名老翁已倒臥於臥室地板上，無法使力爬起，所幸初步評估無明顯外傷，其生命、身體狀況尚無大礙，且能言語，遂合力將老翁攙扶至床上休息，並積極協助聯絡其緊急聯絡人，並耐心陪伴至緊急聯絡人到來，讓老翁頻頻點頭致謝。

▲埔里分局員警幫助迷路失智老婦深夜返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里分局員警幫助迷路失智老婦深夜返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局埔里派出所則於日前半夜時段，接獲報案指1名老婦人呆站於埔里鎮忠孝路與北環路口邊，警員張維芳、警員黃昱翔等2員前往，發現90歲洪老婦人於深夜細雨中站立於路旁，且向警方表示住在隆生路，但經員警載往該處，老婦卻無鑰匙、無法進入住家。

警方再詢問街坊鄰居，才知道洪婦只是曾經住在該處，鄰居並不知道其家屬聯絡方式，經安撫洪婦情緒，最後透過警政系統，終於連絡上住在六合路的洪婦兒子，洪男稱母親於半夜自行從住家徒步外出，因年事已高且有失智、無法自行返家，對警方熱心協助載其返家，表示萬分感謝。

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