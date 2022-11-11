賓利太貴沒人敢開！女法務代駕　醉老董搶方向盤逼上摩鐵想性侵

▲女法務載董事長回公司，卻遭強迫開進摩鐵，險遭硬上。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／台南報導

桃園一名輕金屬公司董事長聚餐後喝醉，女法務原本預計將他載回公司，不料董事長一度要搶方向盤，逼對方把車子開往摩鐵，所幸她趁老董進廁所時趕緊傳送定位、訊息求救，逃過一劫未遭性侵。雖然董事長堅稱當天去摩鐵只是單純唱歌、喝咖啡，絕對沒有要性侵對方，但桃園地院不採信董事長辯詞，仍依強制性交未遂罪判處2年，全案還可上訴。

判決指出，2020年6月2日12時許，62歲陳姓董事長餐敘結束後，因酒醉無法開車，須由他人接送回家，但當時司機被派去載賓客，又沒人敢開董事長的賓利，法務小美（化名）只好協助開車接送。

小美駕車將陳男載回公司門口時，陳男突然要求去別的地方坐著聊，不得已只好開往咖啡店，過程中還說「我是董事長，我說了算」，抵達後陳男卻不下車，要她繼續往前開，之後指引她開往汽車旅館遭拒，陳男竟試圖爭搶方向盤，小美擔心發生車禍，只好照董事長的話開進摩鐵。

進入摩鐵後，小美趁陳男進廁所時傳訊求救，隨後遭到陳男壓制在床，襲胸欲硬上，所幸陳男特助與女兒打電話要陳男回公司，陳男才作罷。

審理時陳男否認犯行，辯稱當天沒有找到咖啡廳，問小美去汽車旅館好不好，她說「太快了」，陳男才說不一定要做什麼事，可以唱歌、喝咖啡之類的，進房上完廁所後就問小美要不要當她女朋友，小美回有無限可能，他又問「那可以親一下嗎」，小美拒絕「不能太急」，強調自己絕對沒有性侵想法。

小美證稱，載陳男到咖啡廳時他卻不下車，陳男卻說「我是董事長，我說了算」，硬要去汽車旅館，過程中數度搶奪方向盤，小美才硬著頭皮進入摩鐵。

小美擔心人身安全，抵達車庫後立刻用LINE傳送定位給陳男特助和女兒，傳訊「快來救我」，「102（房號）」、「快找人把董事長叫回去」等求救。在電話打來之前，陳男一直試圖性侵她，還說「妳知道妳這個動作讓我想摸哪裡都可以嗎」，離開前又說「親一下就回公司」，種種噁心行為令小美情緒崩潰。

法官經勘驗小美同事證詞與對話紀錄，以及事發2天後，小美曾向陳男女兒說「撐不下去」決定提離職等，認定性侵一事為真；另檢方雖依強制猥褻起訴陳男，但法官認為陳男強迫小美去旅館是為了性侵，因此改依強制性交未遂論罪，判處有期徒刑2年。全案仍可上訴。