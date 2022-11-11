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社會 社會焦點 保障人權

軍人擠後座左右包夾酒促小姐猥褻！車還開進摩鐵！她倉皇逃下車

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲酒促小姐醉了！竟遭左右包夾在車上吃豆腐。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

在新竹服役的志願役軍人何姓、范姓男子，2020年間和多名同袍到快炒店聚餐，認識酒促小姐小御（化名），聚餐結束後小御竟喝醉，眾人將她帶上車，2男則在後座左右「包夾」小御，趁機吃豆腐。車子還開進摩鐵，小御趕緊聯繫男友，倉皇逃下車。一審將何男判刑11月、范男判刑8月，上訴二審後，高院駁回上訴。本案仍可上訴。

判決指出，案發於2020年9月28日晚間，在新竹某陸軍裝甲旅服役的何男、范男，與多名同袍到竹北某熱炒店聚餐飲酒，因而結識當天在場的酒促小姐小御。眾人喝到晚間10點多，正要離去時，沒想到小御竟然喝醉了，又要回公司繳交報表，於是何男等人擁促著小御上了其中一部車輛。

小御繳交報表後，仍然感覺四肢無力，這時何男、范男2人，將她左右「包夾」，帶上陳姓同袍車輛後座。2人竟趁著小御意識不清之際，伸手進入小御的內衣，撫摸胸部，並親吻小御的耳朵、嘴巴。小御雖然不願意，但無力將2人推開。這時陳男將車輛開進摩鐵，小御擔心下場更慘，趕緊以手機定位通知男友，趁車子開進車庫，還沒停妥之際，趕緊衝下車，逃離現場，並在男友的陪伴下報警、驗傷。檢警隨即逮捕車上3人，並提起公訴。

一審法院認定何、范2人有罪，將何男判刑11月、范男判刑8月，范男未經上訴先行定讞，何男上訴第二審。高等法院審理時，法官質疑當時副駕駛座是空的，為什麼不要1人坐在副駕駛座，乘坐上較為舒服，也可避免車行過程中碰觸小御身體，但何、范2人卻刻意要將小御夾坐在後座中間，顯見動機可疑。

另外何男也坦承，當時就是想要在車內吃小御豆腐，才會擠在後座，還摟著小御的腰部，最後在范男慫恿下，猥褻小御得逞。高院最後認定何男還是有罪，考量他為滿足自己私慾，竟在空間狹隘的小客車內，乘機對小御猥褻，造成小御內心受創之程度不輕，因此還是維持11月的刑度。本案可上訴。

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