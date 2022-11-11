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社會 社會焦點 保障人權

男搭捷運被抓手碰下體還黏黏的　怪客辯沒非禮：想看現在幾點

▲▼捷運文湖線試辦電聯車改內裝 。（圖／北捷提供）

▲台北捷運文湖線車廂內，竟有男性怪客當眾猥褻男乘客 。（示意圖／北捷提供）

記者黃哲民／台北報導

北市1名王姓男子2020年在捷運站內手扶梯，涉抓住1位從身旁經過的男子右手說要看時間，進入車廂後，又涉緊貼對方抓住其雙手往自己胯下塞、碰觸到自己下體，王男挨告否認意圖非禮，自稱生病所以手腳不聽使喚，台北地院審理認定王男漠視他人性自主權，雖領有身心障礙手冊但犯案時未受病情影響，依強制猥褻罪判他8月徒刑，可上訴。

本案發生於2020年10月1日下午5點多，王男在台北捷運大安站內搭手扶梯往月台，被害男子從他左側經過時，王男突然抓住對方右手貼近自己、詢問現在幾點，被害人不認識王男、大吃一驚，連忙甩開王男，接著感覺手上黏黏的，懷疑遭塗抹不明液體、覺得很噁心，趕緊到廁所洗乾淨雙手。

沒想到被害人進入文湖線車廂剛坐定，眼角餘光就瞥見王男朝他走來。王男緊貼著被害人坐下，假裝再度問時間，突然抓住對方雙手猛力往自己胯下拽，被害人猝不及防，幾乎整個人被拉離座位，左手也隔著褲子碰到王男下體2、3秒。

▲桃園市陳姓收容人去年8月在台北監獄服刑時，在放風運動時，連續對2名男收容人伸手「抓鳥」，被依違反性騷擾罪嫌起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲王姓男子在捷運車廂內強拉鄰座男乘客雙手，拽向自己下體碰觸。（示意圖／免費圖庫pixabay）

被害人又羞又怒，臭罵王男：「你在幹什麼？剛才在手扶梯你就已經這樣子，你還來一次？」王男一臉賊笑，冷不防伸手想摀住被害人嘴巴，被害人火了，起身用車廂內對講機通報站務人員「我被性騷擾」，王男隨即在列車剛抵達的文湖線科技大樓站下車落跑，事後被警方循線查獲。

王男到案堅稱當時抓手要問時間，沒意圖非禮，他有手汗症，汗水可能使被害人誤解，王男還自稱因病而精神狀態急躁，一急起來就手腳不聽使喚，他不記得有拉被害人的手碰自己下體，律師則稱雙方身體接觸時間短促，王男頂多構成性騷擾，未達壓制被害人意願的強制猥褻程度。

法官審理認為，在捷運站裡想知道現在幾點鐘很簡單，抬頭找一下時鐘或列車時刻表就好，何況王男當時不但戴著手錶、也有手機，不必跟別人問時間，反而是在手扶梯上，被害人抽回自己的手，已表明不願被王男碰觸，王男卻故意跟被害人進入同車廂還比肩而坐，並再度強拉對方雙手，已不僅僅是性騷擾。

法官指王男雖罹患精神疾病，2008年起就領有身心障礙手冊，但按時回診服藥，到案也能自我辯護，清楚描述過程，顯然行為時的辨識、控制能力與常人無異，沒因病而處於心神喪失或精神耗弱狀態，所以不給予減刑，並以王男漠視他人身體與性自主權、造成被害人身心傷害且不認罪等理由，依強制猥褻罪判刑8月，可上訴。

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