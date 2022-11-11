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劈腿竟被前男友連環套！他「重新認識」正妹　強押摩鐵矇眼性侵

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲台中一名正妹遭渣男性侵、強拍裸照等連環騙，身心重創怒告。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者鄧木卿／台中報導

台中市28歲男子小林（化名）不滿被同年紀女友小如（化名）拋棄，一直懷恨在心，今年2月，小林以「凱恩」之名重新認識小如，先以要公開小如劈腿一事，要求自拍裸照傳給他，接著再以裸照要脅到汽車旅館，並且拿布矇眼，性侵得逞，臨走前還拿走9千多元，小如扯下布後，痛哭失聲，更可惡的是，小林事後又多次以裸照威脅，購買9萬多元遊戲點數，警方3月已逮捕小林，8月判決確定入監服刑。

小林和小如透過交友軟體認識，後來小如要求分手，小林心生不滿，2月時以「凱恩」之名，重新和小如加為好友，豈料，竟是一連串惡夢的開始，小林威脅要公開小如同時和2名男子交往的劈腿內容，除非小如自拍裸照、胸部、私密處傳給他，小如竟照做了。

小林拿到裸照後，竟然反過來拿裸照要脅小如到汽車旅館見面，為了不讓小如認出他，他要求小如自己矇住雙眼，然後性侵得逞，完事後，小林喝令小如到浴室去，等他離開才能睜開眼睛，小林臨走前，拿走小如包包內的9千多元現金，小如聽到房門打開又關閉，立即扯下布，崩潰大哭。

惡夢還沒結束，小林連續多次以裸照作為要脅，強迫購買遊戲點數給他，累計金額9萬多元，小如身心俱疲，生不如死，最後在家人陪同下，3月初報警。

警方獲報後，透過汽車旅館監視器畫面，一下子就查出小林身份，逮捕到案，並依妨害性自主、恐嚇取財等罪送辦，檢方當下就決定預防性羈押，直到8月判決確定，小林直接入監服刑。

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