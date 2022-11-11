▲原PO貼出「喉嚨珍珠」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

天啊！味道從螢幕飄出來了！一名網友在臉書上發文，貼出6顆米白色的「喉嚨珍珠」，讓他直呼「精神爽！」而照片曝光後，就引起不少網友討論，「你一定有聞」、「可以刪文嗎？好想吐」、「6顆一起壓碎搓，可以吸10分鐘」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到他今天一早獲得6顆「喉嚨珍珠」，味道香香的，讓他「精神爽！」同時還附上3個露齒笑的emoji。從照片可見，男網友的食指上真有6顆米白色的「珍珠」，形狀不一，但都小小的。

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照片一出，也引發底下網友討論，「超爽」、「臭得要命」、「X！這張圖有味道」、「光看照片都感受得到味道」、「覺得好可怕」、「這很神奇！自己聞他X的香極了！給別人聞，對方卻會想吐」、「好爽的感覺」、「好噁心喔」、「隔著螢幕味道都上來了」、「注意看！這個男人太狠了」、「挖出來很爽，味道真的有夠香」。

▲扁桃腺結石可能會導致口臭。（示意圖／記者趙于婷攝）

事實上，這個「米白色珍珠」其實是扁桃腺結石，有些人早上喉嚨癢癢的，一咳就會咳出來，因為每個人體質不同，從小嬰兒到大人都可能有扁桃腺結石。高雄長庚醫院耳鼻喉科醫師羅盛典過去曾指出，有扁桃腺結石的患者常會覺得喉嚨卡卡的，像是感冒般，或是明明刷了牙卻還是口臭。

羅盛典透露，之前有患者因受不了口臭決定開刀拿掉結石，結果他用內視鏡一看，發現扁桃腺隱窩「外窄內寬」的構造藏了1、20顆如蟲卵的結石，不過只要清掉，症狀就能獲得很大的改善。他也說，扁桃腺結石其實與飲食較無關聯，有的小嬰兒只是喝奶也會有，真正的原因並不確定，不過這類患者的扁桃腺隱窩通常較為凹凸不平、會卡代謝物和細菌，只要沉積物鈣化堆積，就會形成大小約1、2毫米的結石。

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