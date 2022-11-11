中選會提醒確診者勿外出投票　若發現可向衛生機關檢舉

▲中選會提醒，確診隔離者依防疫規範執行，請勿外出投票。圖為中選會主委李進勇。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

年底九合一選舉與憲法修正案公民複決投票即將登場，由於今年仍有防疫規範，因此各界也關注選務的執行狀況。中選會11日表示，11月26日投票日當天，仍請國人遵守選務防疫措施，「尚未解除隔離之確診者也請依傳染病防治法規定辦理」。若民眾發現確診者外出投票，可向當地衛生主管機關檢舉，而由衛生主管機關依法處理；至於投開票所現場部分，不受理檢舉案件。

中選會說明，11月26日投票日，尚未解除隔離之確診者依傳染病防治法規定不得外出，會聯繫地方政府加強宣導，並請選舉人、投票權人配合。至於選舉人名冊、投票權人名冊係依法辦理，並不會有任何差別待遇，故選舉人、投票權人只要符合法定資格，依法有投票權。

中選會說，疫情指揮中心、各地政府衛生局並不會事先給選務機關或各投票所確診者名單，選務機關或各投票所也不會就確診者名單予以勾稽，但仍請國人遵守傳染病防治法與公職選罷法相關規定，以保護自己也保護他人的健康權利。

中選會進一步表示，選舉人名冊、投票權人名冊之選舉人、投票權人依法有投票權，可依法出門就可以投票，也請出門投票之選舉人、投票權人配合選務工作人員量測額溫，進行手部消毒，並保持社交距離，如有發燒症狀的選舉人、投票權人則由選務工作人員引導走防疫動線至防疫專用遮屏進行圈票及投票。

最後，中選會也特別說明，在投開票所現場如有民眾檢舉選舉人、投票權人為尚未解除隔離之確診者，因投開票所並未有確診者名冊，民眾可向當地衛生主管機關檢舉，而由衛生主管機關依法處理，至投開票所現場並不受理檢舉案件，也請國人配合勿干擾、妨害或擾亂投票，以免觸法。