泰男師賣「制服色情片」一年海撈百萬　女學生見偷拍畫面崩潰報警

▲泰國一名小學男老師和未成年女性發生性關係，還在房間裝攝影機偷拍。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國一名28歲小學男老師8日遭到曼谷警察網路犯罪部隊逮捕，因為他涉嫌在網路上販賣1800多部色情影片，其中不乏他和穿著制服的未成年女學生發生性關係的內容，非法獲利達100萬泰銖。受害女學生驚覺影片流出後崩潰報警，警官們也在他臥室中搜出偷拍攝影機，另查獲了手機、電腦、銀行存摺等證據。

綜合《曼谷郵報》等泰媒報導，來自曼谷沙沒巴干（Samut Prakan）地區的28歲男子納達奈（Natdanai）在當地一所小學擔任4年級社會科學教師，他8日被捕後坦承，過去1年來他在網路社交平台上開設至少7個色情網頁，共發布1823部影片，每個網頁都吸引超過20萬名追蹤者，若想觀看影片需支付1500泰銖（約新台幣1300元）的1年期會員費。

▲泰國男老師私下製作並販售色情影片，獲利將近90萬台幣。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

納達奈在審訊中向警方表示，自從他開始販售色情影片以來，已經賺取大約100萬泰銖（約新台幣87萬元）的非法獲利。目前他已被指控將色情內容傳輸至電腦系統，製作、持有與散播兒童色情內容並用於性或商業目的等罪名。

納達奈惡行被揭發的原因是，一名17歲女學生發現自己的性愛影片被分享到「VK.com」的網站上，她聯絡發布者要求刪除影片時，對方不但向她勒索金錢，還要她回傳一張拿著自己的身分證的自拍照。報導指出，VK.com是一個總部位於聖彼得堡的俄羅斯社交媒體平台，主要使用者也都是俄語圈人士，先前就曾被指責為散播兒童色情內容者開後門。

女學生後來向「Hug Project Thailand」基金會求助，在組織人員協助下向警方報案。由於納達奈幾乎沒有試圖隱藏網路身分，泰國網路犯罪調查局很快就查到這些網頁的管理者就是納達奈，上門逮人時在他的臥室發現隱藏式攝影機，以及他本人與穿著童軍制服的未成年女學生發生性關係的多段影片。

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