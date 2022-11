澳人魔性侵18個月嬰！虐殺5歲童「放暗網兜售」　菲法院重判129年

▲史庫利犯下多起性虐、性侵、殺害女童的案件,遭菲律賓法院重判129年監禁。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲59歲男子史庫利(Peter Gerard Scully)因犯下多起性虐、性侵、殺害女童的案件,遭菲律賓法院重判129年監禁,而他的共犯女友也被判126年。史庫利被稱作史上最惡戀童人魔之一,年紀最小的受害者僅18個月大,他還將各種慘無人道的性虐、肢解影片放到暗網販賣,藉此收入大筆財富。

根據《每日郵報》報導,史庫利2011年因詐欺罪逃離澳洲,輾轉前往菲律賓定居,並在當地犯下各種殘忍的虐殺、性侵事件,直到2015年在馬來西亞遭逮捕。他在2018年和當時年僅14歲的女友卡梅(Carme Ann Alvarez)被判無期徒刑;卡梅負責被拐騙女童的飲食起居,兩人還將虐殺後的11歲女童屍體藏在住處的地板下。

Australian sentenced to 129 years in Philippine child sex abuse case.



Some victims were as young as 18 months old.



It is the second conviction for Peter Gerard Scully, who is already serving a life sentence for rape and trafficking of girlshttps://t.co/zV5emnaVAH pic.twitter.com/Mb3VDMGOPF