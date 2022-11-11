50元可買「一袋食物」！他拜訪800店　連家樂福、聖瑪莉都加入

▲沒賣完、又沒過期的食物福袋，民眾能以便宜價格買到。



文／黃健誠／今周刊

據統計，臺灣人每年平均產生96公斤的廚餘，位居亞洲國家之冠，成為「浪費食物」大國，許多食物在成為廚餘前，明明仍在賞味期內，卻因為離期限過近又賣不完，最後只能落得銷毀一途。

惜食平台Tasteme創辦人葉柏軍看到問題，對他而言這些「剩食」不該只是無謂浪費，而應該成為可食用的「良食」，甚至能幫助到無力負擔過多食物費用的那群人，透過再次利用、減少資源浪費。

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「我在路邊看到一袋用黑色袋子，裝著準備丟掉的甜甜圈…」葉柏軍在創業前偶然看到這一幕，這對向來秉持食物一定要吃完、不浪費的他來說造成一股衝擊，他投身研究卻發現，原來世界存有這麼大的食物浪費問題，創業念頭就此滋生。

為開發業務日跑百間店 連媽媽都來幫忙

葉柏軍最初的構想，僅是在社群網站上以區域為分類，成立小社群進行民眾與業者間的媒合，不過，他馬上發現這樣的市場不夠大，就算做了也看不出成效，因此決定將範圍擴及台北市與新北市等區域。

為了驗證自己以惜食為主的創業構想，葉柏軍走遍西門町到台北車站附近100家餐廳，向老闆或店長請益心中解決物浪費的想法是否可行，結果有10幾家餐廳都認為對於減少剩食浪費有需求，再次印證他心中的想法。

葉柏軍找上他的國中同學一同創業，兩人花了一整晚想出「Tasteme」這個名字，於是從此踏入籌備階段，開始尋找願意一起合作的餐廳。

在「Tasteme」的app上，民眾可透過儲值T幣，來購買合作店家的福袋，福袋內所裝的是店家沒賣完，卻又還沒過賞味期限的產品，通常花個50元、100元，就可以買到一袋麵包或一個便當，比原價至少打5折以上。

葉柏軍說，在2021年4月時，Tasteme的APP正式上線，當時一上線就有約120間合作店家，這120家店都是他與媽媽一步一腳印跑出來的。

葉柏軍在創業初期瞄準的店家都以麵包店及自助餐為主，但它們多是小型自營業者，在拜訪招商時常被質疑，甚至還曾被當成詐騙集團用掃把給出去。擅長做生意的媽媽在看到這樣情況後，決定助兒子一臂之力。

葉媽媽出馬與葉柏軍一同拜訪客戶，彷彿為創業路敲開大門，許多店家與葉媽媽聊過後，才真正懂得葉柏軍的「惜食」想法，而葉媽媽不時以自身經驗，傳授葉柏軍業務行銷的技巧。

就這樣，母子兩人在兩個半月內，拜訪高達800間店家，其中，許多店家確實認為剩食問題是需要被解決的痛點，最後願意成為合作夥伴。

不只解決剩食問題 「精準公益」成理想目標

Tasteme現在除了與包括自助餐、手搖飲等店家合作以外，由於逐漸打出名氣，也有包括家樂福、聖瑪莉等大型業者加入，民眾在App上能以便宜價格買到福袋，有效減少物品或食物的浪費，其中也加入了「精準公益」的概念。

葉柏軍提到，許多人以為做公益就是將東西送給弱勢民眾，但其實公益概念並非施捨，而是讓民眾花小小的錢買到所需物資，如果要做公益行為，必須是將物資精準分給「需要的人」的「精準公益」。

他現在有個新概念，若能找到合作企業，企業捐款透過Tasteme的App轉換成使用點數分送需要的民眾，再讓民眾自行選擇想要的物資福袋，像是食物、保健食品等，這樣的模式能免除過去耗費人力、物力整理物資的成本，同時減少浪費兼顧食品安全，又能將物資送到需要的民眾手上，這樣才真正落實他心中的「精準公益」。

葉柏軍透露，目前月營收100多萬，初估明年能損益兩平，等到發展更上軌道後，希望可以往東北亞拓展，將惜食概念推廣至國外，是否能喚醒先進國家對食物浪費議題的重視，值得期待。

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