ET民調：2024總統選舉賴清德居冠　侯友宜若選市長後直攻總統　近五成民眾反對

政治中心／綜合報導

11月底的九合一大選尚未落幕，但下屆總統選舉（2024 年）人選已開始引發討論，面對後蔡英文時期的即將到來，民進黨蔡英文總統會交棒給誰？台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜都被外界視為可能挑戰2024總統大位的人選。為了解民眾對於下一屆（2024年）總統人選有何期待？《ETtoday民調雲》於10月31日至11月3日，針對台閩地區22縣市20歲以上的民眾進行「2024總統人選調查」，回收有效樣本數1,419份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.6%。

民調數字顯示，若2024總統選舉是由賴清德、侯友宜、柯文哲三人對決，賴清德的支持度31.5%，侯友宜的支持度23.4%，柯文哲的支持度21.7%，賴清德領先侯友宜、柯文哲兩人8.1%以上。

值得注意的是，針對是否支持侯友宜市長勝選後，再參選總統，調查結果發現，44.8%民眾則表示不支持（非常不支持32.3%、有點不支持12.5%），28.5%民眾表示支持（非常支持17.1%、有點支持11.4%），顯示民眾十分在意，政治人物是否能「做好做滿」法定任期。

在國民黨三位可能人選的黨內互比，侯友宜、韓國瑜與朱立倫，侯友宜的支持度36.0%，韓國瑜的支持度15.2%，朱立倫的支持度11.3%。然而交叉分析可以發現，國民黨支持者之中，支持侯友宜的有38.5%、韓國瑜36.0%、兩人勢均力敵。

若2024總統選舉是由賴清德、朱立倫、柯文哲三人對決，賴清德的支持度35.5%，柯文哲的支持度26.4%，朱立倫的支持度10.7%，賴清德微幅領先柯文哲、朱立倫兩人9.1%以上。

若2024總統選舉是由賴清德、韓國瑜、柯文哲三人對決，賴清德的支持度34.7%，柯文哲的支持度23.7%，韓國瑜的支持度20.4%，賴清德小幅領先柯文哲、韓國瑜兩人11.0%以上。

【調查結果】

藍營互比：侯友宜支持度36.0%

根據調查結果顯示，在藍營的侯友宜、韓國瑜與朱立倫這三位可能人選中，侯友宜的支持度36.0%，韓國瑜的支持度15.2%，朱立倫的支持度11.3%。另有37.6%的民眾未明確表態。

若2024總統選舉由賴清德、侯友宜、柯文哲三人對決：賴清德領先8.1%以上

根據調查，若2024總統選舉是由賴清德、侯友宜、柯文哲三人對決，賴清德的支持度31.5%，侯友宜的支持度23.4%，柯文哲的支持度21.7%，賴清德微幅領先侯友宜、柯文哲兩人8.1%以上。

若2024總統選舉由賴清德、朱立倫、柯文哲三人對決：賴清德領先9.1%以上

若2024總統選舉是由賴清德、朱立倫、柯文哲三人對決，賴清德的支持度35.5%，柯文哲的支持度26.4%，朱立倫的支持度10.7%，賴清德微幅領先柯文哲、朱立倫兩人9.1%以上。

若2024總統選舉由賴清德、韓國瑜、柯文哲三人對決：賴清德領先11.0%以上

若2024總統選舉是由賴清德、韓國瑜、柯文哲三人對決，賴清德的支持度34.7%，柯文哲的支持度23.7%，韓國瑜的支持度20.4%，賴清德微幅領先柯文哲、韓國瑜兩人11.0%以上。

44.8%民眾不支持侯友宜如果市長勝選後再參選總統

針對是否支持侯友宜如果市長勝選後再參選總統詢問民眾，調查結果發現，合計有44.8%民眾則表示不支持（非常不支持32.3%、有點不支持12.5%），28.5%民眾表示支持（非常支持17.1%、有點支持11.4%）。

另詢問民眾在上次（2020 年）總統大選的投票對象。整體調查結果顯示，有41.5%表示是投給蔡英文，28.3%投給韓國瑜，4.8%則是投給宋楚瑜。若以有回答特定投票對象的民眾共1,059人為基礎換算，約55.7%投給蔡英文，約37.9%投給韓國瑜，約6.5%投給宋楚瑜。與當時三位候選人的實際得票率（蔡英文57.1%、韓國瑜38.6%、宋楚瑜4.3%）對照，結果均在抽樣誤差範圍之內。