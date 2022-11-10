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北市民調翻盤？陳時中29.1％居冠　蔣萬安27.8％落居第三

▲▼「台北市長候選人電視辯論會」蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲台北市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者詹宜庭／台北報導

年底選戰倒數16天，中華亞太菁英交流協會10日公布「台北市長選舉最新民調」，結果顯示，民進黨陳時中支持度29.1％領先，無黨籍黃珊珊支持度28.8%居次，國民黨蔣萬安支持度27.8％。黃珊珊與陳時中支持度都小幅上升，反而蔣萬安支持度下滑，落入第三，不過3人民調結果都在誤差範圍內，沒有棄保的跡象。

▲▼中華亞太菁英交流協會最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲中華亞太菁英交流協會最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供，下同，點圖放大）

根據該份民調，陳時中支持度29.1％，黃珊珊支持度28.8％，蔣萬安支持度27.8％，前兩名的陳時中與黃珊珊支持度差距僅0.3個百分點，由陳時中小幅領先。不過，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，雖然陳時中小幅領先黃珊珊與蔣萬安，但三人支持度都在誤差範圍內，北市選情仍十分膠著。

另外，相較前次調查（2022年10月），陳時中、黃珊珊都呈現上升趨勢，而蔣萬安卻微幅下滑，王智盛說明，這突顯了近期國民黨陣營在台北市的選戰策略及蔣萬安辯論會表現並不受到選民青睞。

▲▼中華亞太菁英交流協會最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

在「一定會投票」的選民支持度中，陳時中以32.4％領先蔣萬安的29.9％及黃珊珊的26.7％。王智盛認為，陳時中選票黏著度高於蔣萬安與黃珊珊兩人，特別是相較於上次民調，陳時中、黃珊珊的「一定會投票」均呈現上升趨勢，代表基本盤選民持續歸隊外，棄保效應也未發酵，三人選情緊繃。

▲▼中華亞太菁英交流協會最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼中華亞太菁英交流協會最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

至於「看好度」部分，蔣萬安以48.1％大幅領先陳時中的22.8％和黃珊珊的10.3％，王智盛指出，雖然各陣營支持者已相繼歸隊且無棄保移動現象，但此數據卻反映了選民對於長期以來藍軍在台北市優勢的刻板印象。

▲▼中華亞太菁英交流協會最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

而在議題層次方面，對於台北市長辯論中蔣萬安提出「綠共一家親」的說法，有53.9％的選民不認同這種說法，有19％選民認同；至於「對手持續攻擊陳時中過去兩年多來的防疫表現」問題，則有50.7％的台北市民滿意其防疫表現、不滿意者為45.3％。

▲▼中華亞太菁英交流協會最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼中華亞太菁英交流協會最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

王智盛強調，現任台北市長柯文哲的施政滿意度有45％、不滿意度達46.7％，相較台北市民對陳時中在兩年多來的防疫表現滿意度，還高於柯文哲的施政滿意度。

▲▼中華亞太菁英交流協會最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

本次民調訪問係於2022年11月7日至11月8日進行訪問。此次成功訪問910位20歲以上有投票權的台北市民眾，以台北市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.24%。本次調查抽樣方法係採分層比例隨機抽樣法。以中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配各縣市樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後一碼隨機的方式抽取電話樣本，並依據內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2022年1月份人口統計資料，針對戶籍、年齡與性別進行統計加權處理。

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關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長黃珊珊陳時中蔣萬安民調

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