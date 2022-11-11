北市民調一次看！　陳黃蔣三人互有領先　基本盤歸隊操作棄保難

▲台北市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者詹宜庭／台北報導

九合一選舉倒數15天，台北市長選舉三腳督戰況依舊如麻花般糾纏，《ETtoday新聞雲》特別整理10月28日至11月10日，4份不同機構所做的台北市長民調發現，國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中與無黨籍候選人黃珊珊，都互有領先狀態，但黃珊珊則從未在民調中居冠。此外值得注意的是， 各家民調所做的政黨傾向觀察數據，藍綠白三黨支持者已明顯歸隊，都非常堅定支持自己政黨推出的候選人，可見若想在台北市操作棄保，難度很高。

根據《ETtoday新聞雲》10月28日民調顯示，蔣萬安支持度40.2%居冠，陳時中支持度28.8%暫居第二，黃珊珊支持度20.9%。而《菱傳媒》11月9日公布的台北市長選戰網路民調中，蔣萬安支持度36.48%，領先民進黨陳時中的33.47%和無黨籍黃珊珊的27.97%。

《台灣民意基金會》11月10日公布台北市最新民調顯示，蔣萬安以29.8％支持度，領先黃珊珊的26.6%與陳時中21.8%；但同一天《中華亞太菁英交流協會》也公布「台北市長選舉最新民調」，結果顯示，陳時中支持度29.1％領先，黃珊珊支持度28.8%居次，蔣萬安支持度27.8％。在這份民調中，陳時中拿下第一，蔣萬安反而落居第三。

由上述數據可知，蔣萬安在《ETtoday新聞雲》、菱傳媒、台灣民意基金會3份民調中支持度皆居冠，分別為40.2%、36.48%、29.8％；陳時中則在「中華亞太菁英交流協會」民調中以支持度29.1%居冠，在《ETtoday新聞雲》、菱傳媒位居第二，支持度分別為28.8%與33.47%，另在《台灣民意基金會》以支持度21.8%居末。

在4份民調中皆未居冠的黃珊珊，在《ETtoday新聞雲》、菱傳媒民調，都排名第三，支持度分別為20.9%與27.97%；另在台灣民意基金會、中華亞太菁英交流協會民調中皆排名第二，支持度分別為26.6%與28.8%。值得注意的是，黃珊珊在《台灣民意基金會》民調中領先陳時中，而在《中華亞太菁英交流協會》民調中則超車蔣萬安，四份民調三人呈現交互領先狀態。

至於外界最關注的「棄保議題」，《ETtoday新聞雲》10月28日民調顯示，蔣萬安支持者有75.5%表示不會改變、陳時中支持者中有83.8%不會改變、黃珊珊支持者中則有70.5%不會改變；《菱傳媒》政黨傾向觀察民調數據顯示，各有95.10%、97.47%、94.07%表示會支持蔣、陳和黃。

《台灣民意基金會》北市選民政黨支持傾向部分，有二成一支持民進黨，二成支持國民黨，二成支持民眾黨；《中華亞太菁英交流協會》民調中「一定會投票」部分，陳時中以32.4％支持度，領先蔣萬安的29.9％及黃珊珊的26.7％。從四家民調數據中皆可看出，藍綠白支持者明顯歸隊，相挺自己人的凝聚力更強，3人固守基本盤幾乎到滴水不漏，讓未來操作棄保難度加大。