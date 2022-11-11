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永和不只陳紫渝！長腿美模選里長　笑容讓人驚喊：根本仙女

記者陳雕文／新北報導

距離九合一選舉剩不到16天，各職務候選人都卯足全力，就是要讓選民投自己一票，但在新北市永和區，除了永福里女神陳紫渝之外，還有一名面容姣好與身材苗條，氣質出眾卻十分低調的新廍里長候選人，她是模特兒出身，希望拿出年輕熱血為民服務，甜美笑容融化社區里民。

▲▼紀詠心。（圖／紀詠心提供）

▲27歲的模特兒紀詠心，身高168公分，決定離開伸展台參選里長服務鄉親。（圖／紀詠心提供）

現年27歲，身高168公分的紀詠心，18歲時因緣際會參加選拔賽，成功踏進模特兒圈並簽入經紀公司，入行到現在將近10年了，會想轉型參選里長，除了因為模特兒的生涯有限，更重要的是一名長輩的鼓勵。

紀詠心說，「過去看過一位里長，能處理各式各樣的問題，深受里民的愛戴，這讓我對『里長』一職產生憧憬，也想每天跟里民保持良好互動，照顧到眾人的需求，加上該名長輩曾出言鼓勵，希望年輕一代的我能出來參選服務里民，因此我決定全力以赴，也希望大家可以給我機會回饋家鄉。」

▲▼紀詠心。（圖／記者陳雕文攝）

▲紀詠心氣質出眾，受長輩鼓勵決定放手一搏。（圖／記者陳雕文攝）

紀詠心提到，「對於離開伸展台參選里長，家人始終是支持的態度，讓我可以積極準備參選，我現在每天站巷口跟大家打招呼，晚上爸媽也會陪我去拜訪里民，在訪視、聊天的過程中得到很多意見，而我的政見主要也是圍繞在『照顧獨居老人』以及『爭取年長者的長照福利』、『改善老舊住宅的生活環境』。」

紀詠心補充說，「很多人可能認為模特兒只是上台走秀的花瓶，對鏡頭笑一笑就好，但其實困難重重，儘管我有跟經紀公司簽約，但只是獲得較多試鏡的機會，能否成功還是很看攝影師或導演的『眼緣』。」

▲▼紀詠心。（圖／紀詠心提供）

▲紀詠心面容姣好身材苗條。（圖／紀詠心提供）

紀詠心表示，「過去曾經試鏡4、50個廣告卻一個都沒中，挫折感很重，但我並不氣餒，持之以恆繼續試鏡找機會，後來成功拍了廣告。我想表達的是，擔任模特的過程遇到很多難關，這讓我抗壓性變強大，未來若能服務里民，不論遇上甚麼問題，我都會不屈不撓盡全力處理。」

曾在路上遇到紀詠心打招呼、發傳單的里民表示，「沒想到現在要參選里長的候選人都那麼年輕」、「現在里長真的都是年輕正妹出來選耶，顛覆以前『里長伯』的印象」也認為紀詠心超有氣質，「根本是仙女。」

▲▼紀詠心。（圖／紀詠心提供）▲▼紀詠心。（圖／紀詠心提供）

▲紀詠心擔任模特兒近10年的時間，培養出強大的抗壓性。（圖／紀詠心提供）

▲▼紀詠心。（圖／紀詠心提供）

▲▼紀詠心在巷口向里民打招呼，期盼大家給予機會，以下同。（圖／紀詠心提供）

▲▼紀詠心。（圖／紀詠心提供）

▲▼紀詠心。（圖／紀詠心提供）

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