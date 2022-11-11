搶救林志穎！政治素人同名不老男神　打工送貨拚存參選保證金

9合1選舉本月26日正式登場，今年縣市長、議員候選人登記也相當踴躍，北市第一選區士林、北投議員候選人為第二多，25人搶12席，競爭激烈，多位議員也力拼連任，更有4名政治素人使出渾身解數搶攻選票。對此，《東森新媒體ETtoday》專訪與「不老男神」藝人林志穎同名同姓候選人，他也親曝參選原因。

▲北市第一選區士林、北投議員候選人林志穎。（圖／翻攝自Facebook／台北市士林.北投區無黨籍市議員候選人林志穎鐵粉後援總會）

今年42歲議員候選人林志穎，雖然與藝人林志穎同名同姓，但長相、學經歷等迥然不同，而沒沒無聞候選人怎麼會突然被網友討論，一切都得從今年7月開始說起。

今年7月藝人林志穎（48歲）駕駛特斯拉Model X，行經桃園市中正北路自撞橋墩，隨後車輛便起火燃燒，車禍也造成他右手骨折、還有顱內出血以及輕微腦震盪等傷，而當時議員參選人林志穎剛懸掛競選旗幟，上面字樣剛好是「搶救林志穎」，因此也吸引網友討論甚至轉傳旗幟照片喊「搶救」，這也讓政治素人林志穎淡淡地說「沒想到會這麼巧，但還是好險他（林志穎）痊癒了」。

他也進一步分享「搶救林志穎」口號發想動機，他說，因為面對的都是勁敵、資深議員，個個都是強棒，若沒有用吸引選民口號，在士林、北投可能完全不被看見與認識。

▼北市士林北投無黨籍議員候選人林志穎，競選旗幟上字樣超吸睛。（圖／記者黃宥寧攝）

身為政治素人的林志穎，侃侃而談參選原因。他說，從小就住在士林、北投一帶，對於周遭環境相當熟悉，也見證這2個區域崛起與改變。他從14歲開始出來工作，做過洗車場、裝潢、扛瓦斯，零零總總加起來大概5、60種工作，念國中時，看見政治人物欺壓老百姓，強拆房子，心中也埋下「正義感」種子，2018年時，下定決定在2022年要出來競選議員。

▼政治素人林志穎參選北市士林北投區議員。（圖／林志穎提供）

對於競選也付出許多，從2018年起陸續開始跑士林、北投共93個里，有里長見到他登門拜訪直接不理，但也有里長熱心款待，為了存選舉候選人保證金20萬元，做起送貨工作，在家庭與競選夢想兩頭奔波，更換來家人不支持，但他為了完成自己心中志向，仍毅然決然繼續下去。

「我真的沒有想太多！」短短幾個字，聽得出他堅毅參選的心，並重申，他的志向就是正義清廉拚經濟，為百姓謀福為台灣祈福，這就是很簡單的動機，這也是30年來最想做的事，可以做就盡量做，不去問結果。