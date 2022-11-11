候選人競總被狂轟30槍　蔡清祥：檢警調全力以赴維護安全

記者杜冠霖／台北報導

台南市議員謝財旺服務處及另一家科技公司，10日凌晨遭槍手狂轟88槍，對此，法務部長蔡清祥11日表示，台南地檢署跟警方積極偵辦中，警察還沒有移送地檢署複訊，檢察官會詳細查證，有必要會聲請羈押。

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）



台南市學甲區10日清晨傳出2起槍案，均為同一名槍手所為。警方調查，槍手凌晨2時58分手持長槍先前往學甲工業區、一家科技公司公司連開58槍，8分鐘後再到台南市議員謝財旺服務處狂轟30槍，將服務處鐵門射成蜂窩，2起槍案皆無人受傷。

對於近期治安事件頻傳，蔡清祥表示，選舉期間對各地治安特別注意，檢察官、警察、調查局會全力以赴維護安全。

議員謝財旺服務處、現也是女兒謝舒凡的競選總部，槍擊當時謝舒凡就在屋內休息，凌晨時分聽聞巨大爆炸聲響，嚇得走出察看，當時見到千里眼神像倒地，還以為是神像發出的聲音，直到抬頭見到鐵門上滿是彈孔，這才驚覺有人朝競總開槍。

警方調查，槍手一夜狂轟88槍，在謝財旺服務處朝鐵門連開30槍，鐵門當場被強大火力射成蜂窩，子彈也射入服務處、打中千里眼神像，甚至其中一發子彈不偏不倚還被千里眼神像「咬」在口中。

謝財旺表示，他在地方沒有與人結怨，此次被開槍也覺得莫名其妙、一頭霧水，除了嚴厲譴責暴力外，也盼警方能夠盡速查緝槍手到案，釐清開槍原因。