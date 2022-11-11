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「99%不是狗仔拍的！」媒體人揭陳時中牽手照外流內幕

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

▲陳時中被拍到與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北市長候選人陳時中日前聚餐完，遭偷拍多張「酒後失態照」引發爭議，但就有人質疑照片來源，陰謀論不脛而走，其中不乏「有人找狗仔偷拍」的猜測。對此，知名狗仔葛斯齊10日晚間就發文，這樣的說法讓他看不下去，「時中事件，就不是狗仔手法，一直在說『狗仔』跟拍，拜託狗仔記者沒這麼弱好嗎？」

葛斯齊指出，在政治選戰期，通常是徵信、私家偵探、請助理去拍攝，「那些畫面都看得出差異，目的也都不一樣。」他表示，這幾天有太多朋友想從他這挖出「到底是誰去拍的、誰派人去的？」他認為事情很簡單，「誰第一手曝光，就肯定脫不了關係，加上曝光的人又不是媒體，重點還加註，是媒體不願意曝光。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）

▲資深狗仔葛斯齊表示，照片絕對不是狗仔拍的。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）

他說，如果是媒體狗仔拍的，再怎麼不願意曝光，也不會交到第一手曝光的人手上，「不然為什麼過去媒體被壓的新聞，照片都沒有轉交到政治人物手上？很簡單，就是照片影像不是透過媒體取得的！」還說狗仔「沒這麼廉價、不專業好嗎！」

葛斯齊保證，這件事他敢說有「百分之99」不是狗仔拍的，「只有百分之一是真的遇到一個沒腦袋的狗仔，然後還洩露獨家出去」，但以這行的編制來說，拍到的照片不可能這麼隨意被處理，「當媒體狗仔都一個人作業嗎？另一個狗仔不會反咬出來嗎？別傻了，台灣媒體編制的狗仔是拿死薪水，行動被控制於上司指派！」

最後，以狗仔角度來審視照片，葛斯齊直搖頭，「那畫面和鹹豬手還差遠的！」也表示「人家老公在旁邊！ 況且當事人女孩子也沒說『不舒服鹹豬手』，哪輪得到妳來說。鹹豬手是怎樣，要我示範照片嗎？！」

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