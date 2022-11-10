　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

闖平交道挨罰7.4萬　她辯「來不及停車」法官打臉：警鈴已響9秒

▲▼宜蘭縣府認為宜市校舍路平交道鄰近陽明醫院，解決列車通過等候時間及減少交通瓶頸與安全事故，應優先高架化。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭縣宜蘭市校舍路平交道。（圖／記者游芳男翻攝）

記者黃哲民／台北報導

吳姓女子去年開車行經平交道時，不管警鈴已響、柵欄已降，仍冒險碼闖，結果挨罰7萬4500元還被吊扣駕照1年，她提告抗罰，聲稱突然聽到警報聲響，又不能停在禁止臨停的黃網區域，只好繼續往前開，並非故意搶快。不過台北高等行政法院查明，事發前平交道閃燈響鈴持續9秒，吳女遠遠就能察覺，卻還是直接闖越，判她敗訴確定。

去年（2021年）12月18日上午11點多，吳女開車行經宜蘭縣宜蘭市校舍路平交道，在警鈴已響、閃光號誌已啟動警示將有列車通過時，仍逕自闖越平交道，被平交道裝設的微電腦自動照相機拍照採證。

經鐵路警察局舉發移送宜蘭監理站，轉由車籍所在的台北市交通事件裁決所處理，今年（2022年）4月裁罰吳女7萬4500元罰鍰、吊扣駕照1年，並應參加道路交通安全講習。

吳女提告抗罰表示，當時在平交道前的禁止臨時停車黃網區域，突然聽到平交道警鈴響起，她無所適從，只好繼續往前開，不是故意冒險闖平交道，她從無交通違規紀錄，卻被裁處超出1個月薪資的罰鍰，吊扣駕照更影響她工作通勤，認為裁罰違反比例原則。

吳女還怪罪現場2段式黃網區域劃設不當，加上還有1個非法劃設的白色大「S」，影響用路人判斷，又批主管機關明知校舍路平交道是駕駛人容易違規路段，除了設置違規照相機，更應思考長治久安之計，加強教育宣導、提供有關路況的警告、指示，提升用路人交通安全認知，確保人車都能安全通過。

但法官勘驗採證照片，確認事發平交道閃光號誌已閃爍9.12秒、遮斷器已啟動下降2.12秒，吳女才開車進入平交道範圍內的黃網區域，但沒暫停，反而持續行駛通過。

法官認為，吳女遠遠就能發現平交道燈號警鈴已警示，有足夠時間減速停車，根本不是她所稱開進黃網區域才聽見警報聲響，法官強調，禁闖平交道是保障包括違規人在內的人民生命、身體與財產，本案裁罰沒逾越法定範圍，也沒違反比例原則，通勤需求並不是法定減輕或免罰事由，判她敗訴確定，吳女還得額外負擔一、二審訴訟費用共1050元。

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光
雙11超殺優惠一次看！　NIKE打6折再7折
退休師被酒駕撞死！同框稻浪竟成遺照　夫慟：她死不暝目
館長大哭7間公司被查稅　親綠粉專：林北去檢舉的
快訊／台南垃圾場猛烈大火！　10消防車+重機具搶救
BLACKPINK門票秒殺！　何妤玟搶票失利：女兒連哭3天
賓士停國道路邊　遊覽車「直接追撞」13傷送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國軍超正女士官下海了！魚訊叮嚀「戴套套唷」　長相價碼全曝光

彰化喬友大火4死22傷！指揮官不起訴　33歲獨子勇消殉職原因曝

快訊／桃園娃娃車自撞「包電桿」　司機和4童受傷嚇壞緊急送醫

退休師遊池上被酒駕撞死！同框稻浪竟成遺照　夫慟：她死不暝目

快訊／台南垃圾場猛烈大火！10消防車+重機具搶救　空品監測中

快訊／下班注意！國1北向22公里2車追撞　回堵紫爆＋一路紅

賓士G-Class國6顧路4人來不及下車　遊覽車直接追撞釀13傷送醫

詐團釀3死「大姊」沒錢找律師！30歲蛇蠍女+2成員裁定羈押禁見

闖平交道挨罰7.4萬　她辯「來不及停車」法官打臉：警鈴已響9秒

桃園父女遭撞雙亡...家人悲怒「不原諒」　害命駕駛：我不是田僑仔

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

野生陳庭妮「西門町賣地瓜球」　友人笑：妳副業喔？..還原擺攤真相

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

國軍超正女士官下海了！魚訊叮嚀「戴套套唷」　長相價碼全曝光

彰化喬友大火4死22傷！指揮官不起訴　33歲獨子勇消殉職原因曝

快訊／桃園娃娃車自撞「包電桿」　司機和4童受傷嚇壞緊急送醫

退休師遊池上被酒駕撞死！同框稻浪竟成遺照　夫慟：她死不暝目

快訊／台南垃圾場猛烈大火！10消防車+重機具搶救　空品監測中

快訊／下班注意！國1北向22公里2車追撞　回堵紫爆＋一路紅

賓士G-Class國6顧路4人來不及下車　遊覽車直接追撞釀13傷送醫

詐團釀3死「大姊」沒錢找律師！30歲蛇蠍女+2成員裁定羈押禁見

闖平交道挨罰7.4萬　她辯「來不及停車」法官打臉：警鈴已響9秒

桃園父女遭撞雙亡...家人悲怒「不原諒」　害命駕駛：我不是田僑仔

安晨妤跨足健美界　帶團出國比賽「勇奪金牌、銅牌」

吃素不能吃蔥蒜？　泌尿醫證實2原因：修行者不碰

孫協志合體王少偉喊話「都是5566」　留言洩真實心聲網：這才完整

澳職新球季開打　林子偉敲安、陽岱鋼吞3K　

國軍超正女士官下海了！魚訊叮嚀「戴套套唷」　長相價碼全曝光

增設國3八德大鶯豐德交流道　鄭文燦：採苜蓿葉型預計2028完工

陸疫情難鬆綁！　官方定調：堅定不移貫徹「動態」清零

雙11超殺優惠一次看！　NIKE打6折再7折、Jennie同款CK內衣買3送1

彰化喬友大火4死22傷！指揮官不起訴　33歲獨子勇消殉職原因曝

鬼鬼貼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　「AV版人體蜈蚣」全程ENJOY

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

全台最大網路賭博J董上銬！豪車名牌包曝光

東華大二生校內騎車自摔撞樹　送醫不治

即／父載9歲女下課遭車撞飛不治

桃園車禍父女雙亡！生母悲曝「6年約定」

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

送醫畫面曝！中信兄弟奪王戰女球迷昏倒不治

5歲女童當街遭性侵　4歲妹發抖目睹

快訊／輩分比茶董高！「台版柬埔寨」大姐頭落網

花蓮5歲女童遭性侵　警逮同村噁狼

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

媳婦遭公公性侵8次　二審判刑4年6月

62歲父接9歲女遭追撞　父女殞命

更多熱門

相關新聞

汽車撞柵欄駕駛落跑...警急尋車主釐清

汽車撞柵欄駕駛落跑...警急尋車主釐清

新北市汐止區中興路一處工業區路口，在29日凌晨2時許，有1台汽車右轉進入工業區時，疑因未注意前車狀況，直接撞上入口的安全島柵欄，而警員到場處理時，駕駛居然已經離開現場，已通知車主到案說明。

狗狗受罰假被關　媽開監控被羞辱　

狗狗受罰假被關　媽開監控被羞辱　

邊牧犬關圍欄　媽撞見越獄現場傻眼

邊牧犬關圍欄　媽撞見越獄現場傻眼

台南人驚！預售案實登7字頭　遭曝「搞錯申報單位」將收罰單

台南人驚！預售案實登7字頭　遭曝「搞錯申報單位」將收罰單

裝柵欄迎新成員　汪嘲諷越獄笑翻網

裝柵欄迎新成員　汪嘲諷越獄笑翻網

關鍵字：

闖越平交道柵欄遮斷器吊扣駕照罰鍰

讀者迴響

熱門新聞

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

麥當勞真的變「麥當當」了！

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

快訊／BLACKPINK主辦方火速「取消這些門票」！　重新販售

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

規模更甚富士康！鄭州再爆3萬多大學生大逃亡

全台最大網路賭博J董上銬！豪車名牌包曝光

東華大二生校內騎車自摔撞樹　送醫不治

中職總冠軍戰傳憾事！　女球迷疑不治

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

夏如芝「餐廳低調打工」被認出！

更多

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面