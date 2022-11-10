闖平交道挨罰7.4萬　她辯「來不及停車」法官打臉：警鈴已響9秒

▲宜蘭縣宜蘭市校舍路平交道。（圖／記者游芳男翻攝）

記者黃哲民／台北報導

吳姓女子去年開車行經平交道時，不管警鈴已響、柵欄已降，仍冒險碼闖，結果挨罰7萬4500元還被吊扣駕照1年，她提告抗罰，聲稱突然聽到警報聲響，又不能停在禁止臨停的黃網區域，只好繼續往前開，並非故意搶快。不過台北高等行政法院查明，事發前平交道閃燈響鈴持續9秒，吳女遠遠就能察覺，卻還是直接闖越，判她敗訴確定。

去年（2021年）12月18日上午11點多，吳女開車行經宜蘭縣宜蘭市校舍路平交道，在警鈴已響、閃光號誌已啟動警示將有列車通過時，仍逕自闖越平交道，被平交道裝設的微電腦自動照相機拍照採證。

經鐵路警察局舉發移送宜蘭監理站，轉由車籍所在的台北市交通事件裁決所處理，今年（2022年）4月裁罰吳女7萬4500元罰鍰、吊扣駕照1年，並應參加道路交通安全講習。

吳女提告抗罰表示，當時在平交道前的禁止臨時停車黃網區域，突然聽到平交道警鈴響起，她無所適從，只好繼續往前開，不是故意冒險闖平交道，她從無交通違規紀錄，卻被裁處超出1個月薪資的罰鍰，吊扣駕照更影響她工作通勤，認為裁罰違反比例原則。

吳女還怪罪現場2段式黃網區域劃設不當，加上還有1個非法劃設的白色大「S」，影響用路人判斷，又批主管機關明知校舍路平交道是駕駛人容易違規路段，除了設置違規照相機，更應思考長治久安之計，加強教育宣導、提供有關路況的警告、指示，提升用路人交通安全認知，確保人車都能安全通過。

但法官勘驗採證照片，確認事發平交道閃光號誌已閃爍9.12秒、遮斷器已啟動下降2.12秒，吳女才開車進入平交道範圍內的黃網區域，但沒暫停，反而持續行駛通過。

法官認為，吳女遠遠就能發現平交道燈號警鈴已警示，有足夠時間減速停車，根本不是她所稱開進黃網區域才聽見警報聲響，法官強調，禁闖平交道是保障包括違規人在內的人民生命、身體與財產，本案裁罰沒逾越法定範圍，也沒違反比例原則，通勤需求並不是法定減輕或免罰事由，判她敗訴確定，吳女還得額外負擔一、二審訴訟費用共1050元。