新北第6選區／游輝宂打卡在地美食　張維倩展現「中和女兒」架勢

▲中和區市議員候選人展現「中和地頭蛇」一面。（圖／翻攝自游輝宂、張維倩臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

距離月底2022年九合一選舉僅剩16天！新北市第6選區（中和區）市議員候選人紛紛展現「中和地頭蛇」一面，現任議員游輝宂就打卡中和美食，到母校門口一間家庭料理餐廳用餐；想拼連任的張維倩則是到大勇街黃昏市場和民眾握手，還常常站不同路口拜票，並走進小巷弄與米粉湯老闆娘合影。

游輝宂在粉絲專頁發文，「妹妹說，自從輝宂小廚房影片推出後，居然有路上遇到的朋友叫我『番茄炒蛋』」，笑呼這也是好事一件，表示他讓人印象深刻。接著說，身為會做菜的人，他想精進廚藝時，就會去吃吃人家做的料理。

游輝宂便打卡母校中和復興國小對面的店家，點了一碗親子丼，分享在地老饕的口袋名單，「這間日式家庭料理開在我母校大門口對面已經五年，我覺得味道跟一開始更加進步，家庭料理就該這樣『簡單美味』。」

在中和出生的張維倩自封「中和女兒」，從參選以來，就經常出現在中和各個路口，像是安樂路口、華中橋頭、景平路口、員山路等等，近日還帶立法委員邱議瑩掃大勇街黃昏市場，熟門熟路的樣子，還真的很有「中和女兒」的架勢。

前幾日遇到下雨，張維倩還套上輕便雨衣，用步行的方式繞進巷弄間問候民眾，她的粉絲專頁PO出一張和一間米粉湯老闆娘的合影，「就算下雨天，維倩也堅持，一定要親自走到您的面前，用我最誠摯的心向您當面懇託，請讓年輕、專業的中和女兒張維倩繼續留在議會！」