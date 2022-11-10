為台南未來百年發展奠基　黃偉哲力推台南捷運網

▲台南市長黃偉哲推動捷運，去年底提報捷運整體路網後，已獲中央審查同意核定，將分優先、長期二階段推動建置高架單軌系統，為台南市未來百來發展奠定重要交通基礎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲推動捷運，去年底提報捷運整體路網後，已獲中央審查同意核定，將分優先、長期二階段推動建置高架單軌系統，優先路網共規劃6條路線、全長99.6公里，為台南市未來百來發展奠定重要交通基礎。

黃偉哲認為，府城、南科、沙崙綠能科學城等三大核心的發展與交通鏈結非常重要，推動捷運整體路網刻不容緩，捷運路網規劃分為優先路網、長期路網二階段建設計畫，並已獲得中央審查同意核定。

交通局指出，依中央規定，捷運建設應完成可行性研究、綜合規劃、環境影響評估、基本及細部設計、工程施工及初履勘等程序才可通車營運，目前進度最快的第一期藍線已完成綜合規劃報告書，並於9月20日提送交通部審議，環境影響評估作業也以依期末審查及民眾意見進行修正，於10月24日提送交通部，預計建設計畫可於綜合規劃獲中央核定後8年完工通車。

交通局長王銘德說，第一期藍線路線規劃串聯永康區、東區及仁德區重要交通節點、藝文中心與購物商場，路線長度約8.39公里，全線共設置11座高架車站及1座維修機廠，採高架單軌系統，營運初期規劃採仁德線與文化中心線兩種運行模式，透過平實轉運站與綠線轉乘往府城生活圈，仁德線則串連沙崙綠能科學城與台南科學園區兩大產業引擎，另文化中心線則與高雄捷運銜接。

未來營運計畫也會配合運輸需求調整，整合台鐵與公車系統，同時透過公共自行車達成最後一哩路服務，提供更完善的大眾運輸服務，降低私人運具之持有及使用，創造以人為本的交通環境。

交通局指出，除了第一期藍線已將綜合規劃報告送交通部審議，藍線延伸線的可行性研究也於7月提報交通部審議，目前正配合相關審查意見修正，為加快規劃腳步，也已啟動綜合規劃作業；串聯高捷的紅線則正在辦理可行性研究期末作業，預定年底提報交通部審議；串聯府城核心區的綠線正在辦理可行性研究修正作業；南科、沙崙二大科學園區的深綠線已完成可行性研究發包作業，預定112年完成可行性研究作業；府城、南科間的黃線將著手推動相關的規劃作業。