　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南消防燈籠繪畫比賽　評選活動千中選一

▲2022年以「府城百年逐燧蔭平安」為主軸並於2023年結合119防火宣導擴大辦理，目前繪畫燈籠已截止收件，評選隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022年以「府城百年逐燧蔭平安」為主軸並於2023年結合119防火宣導擴大辦理，目前繪畫燈籠已截止收件，評選隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年以「府城百年逐燧蔭平安」為主軸並於2023年結合119防火宣導擴大辦理，目前繪畫燈籠已於10月31日截止收件，10日評選隆重登場，於千中選一選出最優最美麗的燈籠。

台南市消防局和台灣祀典武廟連續兩年合作辦理「火神護祐平安祈福消防燈籠繪畫比賽暨點燈祈福活動」，高掛在中正分隊和祀典武廟的燈籠，在過年期間點亮市區的古蹟街道，甚至也遠送日本群馬縣防災交流參展，今年已進入第3年。

▲2022年以「府城百年逐燧蔭平安」為主軸並於2023年結合119防火宣導擴大辦理，目前繪畫燈籠已截止收件，評選隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次的消防燈籠繪畫比賽於11月10日上午由台南高商美術老師等6名擔任評審進行初審及最後評選工作，由於今年繳件踴躍，分成高中組、國中組、國小4至6年級組、國小1至3年級組及幼稚園大班組評選各組前3名及佳作，詳細得獎結果請市民朋友持續關注本七大隊FB粉絲專頁（台南市政府消防局第七救災救護大隊），獲得第一手消息，屆時會統一在2023年1月14日星期六晚上，恭請市長黃偉哲頒發獎狀並主持點燈祈福活動，並將所有的燈籠展示於消防局中正分隊外牆及臺灣祀典武廟，期望藉由活動祈求上天庇佑市民平安、為消防人員、為疫情祈福。

▲2022年以「府城百年逐燧蔭平安」為主軸並於2023年結合119防火宣導擴大辦理，目前繪畫燈籠已截止收件，評選隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊長黃輝林表示，消防燈籠活動在市長黃偉哲、祀典武廟主委林培火與消防局長李明峯的大力支持下，今年民眾參予活動的熱情更甚以往，目前已超過2200顆燈籠繳回參與比賽，同時也發現到各位大小朋友同學的作品充滿創意，繪畫的主題以在地古蹟、廟宇、消防人員救災救護畫面、消防車或救護車等車輛器材圖案為主，甚至也有完成立體雕花版本的燈籠；另外日本群馬縣也寄來了150顆在今年日本前橋市赤誠山夏日祭典的彩繪燈籠，增添明年119消防點燈活動的可看性，敬請期待。

▲2022年以「府城百年逐燧蔭平安」為主軸並於2023年結合119防火宣導擴大辦理，目前繪畫燈籠已截止收件，評選隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後，近期天氣溫差大，消防局第七大隊呼籲市民朋友，要留意用火用電安全、使用熱水器務必保持室內保持通風，避免一氧化碳中毒，另外留意家中老人心血管疾病，注意保暖，更請珍惜救護資源，而臺南市政府消防局也會不斷透過各種平台或時機來傳達相關資訊，期使提升市民的防火防災意識，打造更有抗災韌性的宜居城市。

▲2022年以「府城百年逐燧蔭平安」為主軸並於2023年結合119防火宣導擴大辦理，目前繪畫燈籠已截止收件，評選隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022年以「府城百年逐燧蔭平安」為主軸並於2023年結合119防火宣導擴大辦理，目前繪畫燈籠已截止收件，評選隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／國父紀念館附近1女墜樓！　失去生命跡象
快訊／台灣大賽G4女球迷昏倒　送醫不治
桃園父女雙亡　生母悲曝「6年約定」：早叫他要開車接小孩
重返台灣！Opel Mokka跨界休旅　3款外型、售價曝光
櫥窗見爆乳妹露蜜大腿！　一對眼牽進去了
網紅媽為3歲女兒辦生日趴！　「喜邀27同學參加」卻0人到場
快訊／民進黨7立委都不會辭職？　秘書長：當然
恐怖巧合！東華男大生撞樹亡　「去年同一天」女大生撞燈柱慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南消防燈籠繪畫比賽　評選活動千中選一

為台南未來百年發展奠基　黃偉哲力推台南捷運網

斥資近8千萬　雲林土庫「教師研習中心」落成啟用

台東成功旗魚季、三仙台臍橙節登場　盡情品嚐東海岸美味

「111年台東慢漫遊」獎勵旅遊專案　第一名業者出爐

「共融台東再生活」社區照顧關懷據點系列　成果展登場

推展新武呂溪部落生態旅遊　台東縣府舉辦3期訓練

東河大風吹+成功人、事　東海岸觀光圈挖掘在地新體驗

南崗工業區空汙長期惹民怨　南投縣新增80組空品監測點抓烏賊

台南仁德在地企業　捐贈滅火毯及救災器材

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

泰2.1m窄巷成塞車救星 幾乎與車同寬人人搶走

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊！擊退畫面超有戲

台南消防燈籠繪畫比賽　評選活動千中選一

為台南未來百年發展奠基　黃偉哲力推台南捷運網

斥資近8千萬　雲林土庫「教師研習中心」落成啟用

台東成功旗魚季、三仙台臍橙節登場　盡情品嚐東海岸美味

「111年台東慢漫遊」獎勵旅遊專案　第一名業者出爐

「共融台東再生活」社區照顧關懷據點系列　成果展登場

推展新武呂溪部落生態旅遊　台東縣府舉辦3期訓練

東河大風吹+成功人、事　東海岸觀光圈挖掘在地新體驗

南崗工業區空汙長期惹民怨　南投縣新增80組空品監測點抓烏賊

台南仁德在地企業　捐贈滅火毯及救災器材

送醫畫面曝！台灣大賽兄弟象奪王　女球迷1局上昏倒...送醫不治

成都楊桃冰舊店面三拍終脫手　合庫砸8502萬得標

鴻海第三季EPS 2.80元　創同期新高

快訊／國父紀念館附近1女墜樓！失去生命跡象搶救中

更多人芭比Q！　徐巧芯加碼警告「2類人」會一起提告

大姑貪圖財產！洗腦公公「賣房請看護」　人妻嘆：看誰會接你去住

週慶66折買Roots撇步看這裡！滿額贈森林露營系列　粉絲最想要露營推車

王瞳挺孕肚現身婦產科！　和「孩子爸」拉扯全被拍

老師一旁玩手機！6歲女童「溜滑梯被壓窒息」無人救　肝臟重創亡

「大圳之路」健走12／3登場　看遍烏山頭水庫、3大渡槽橋風光

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

地方熱門新聞

2000爪迷拋彩帶　一張照讓市長讚嘆

蘇貞昌陪鄭運鵬平鎮車站動土　賴香伶痛批

蘇揆出席台鐵平鎮站開工　又是選舉動作、讓人看破手腳

室內設計師砸400萬建廟　只為一熱血理由

蘇清泉：潘縣長這誤會太大了！

女洗車付200元用丟的！員工彎腰撿

台南在地企業捐贈滅火毯及救災器材

七股「漁電共生」養殖業轉型！在地青年喊讚

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

黃偉哲力推台南捷運網

冬天的水族館適合約會？　Xpark豹你知

台南消防燈籠繪畫比賽評選

郵務人員化身反賄尖兵攔截不法金流

2022桃園花彩節　12日起大溪繽紛登場

更多熱門

相關新聞

黃偉哲力推台南捷運網

黃偉哲力推台南捷運網

台南市長黃偉哲推動捷運，去年底提報捷運整體路網後，已獲中央審查同意核定，將分優先、長期二階段推動建置高架單軌系統，優先路網共規劃6條路線、全長99.6公里，為台南市未來百來發展奠定重要交通基礎。

即／國3北上官田段火燒車　貨櫃車陷火海

即／國3北上官田段火燒車　貨櫃車陷火海

台南槍手8分鐘連開88槍！他怒嗆：有事朝我來

台南槍手8分鐘連開88槍！他怒嗆：有事朝我來

台南在地企業捐贈滅火毯及救災器材

台南在地企業捐贈滅火毯及救災器材

七股「漁電共生」養殖業轉型！在地青年喊讚

七股「漁電共生」養殖業轉型！在地青年喊讚

關鍵字：

台南消防燈籠繪畫評選

讀者迴響

熱門新聞

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

麥當勞真的變「麥當當」了！

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

規模更甚富士康！鄭州再爆3萬多大學生大逃亡

快訊／BLACKPINK主辦方火速「取消這些門票」！　重新販售

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

東華大二生校內騎車自摔撞樹　送醫不治

郭靜純等3年合體何篤霖爆哭　洩「至親意外過世」

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

夏如芝「餐廳低調打工」被認出！

汪小菲哭了！淚眼謝謝大S、具俊曄

網傳「女陰毛越多＝性慾越強」！她驚揭原因

更多

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面