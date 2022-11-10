台南消防燈籠繪畫比賽　評選活動千中選一

▲2022年以「府城百年逐燧蔭平安」為主軸並於2023年結合119防火宣導擴大辦理，目前繪畫燈籠已截止收件，評選隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2022年以「府城百年逐燧蔭平安」為主軸並於2023年結合119防火宣導擴大辦理，目前繪畫燈籠已於10月31日截止收件，10日評選隆重登場，於千中選一選出最優最美麗的燈籠。

台南市消防局和台灣祀典武廟連續兩年合作辦理「火神護祐平安祈福消防燈籠繪畫比賽暨點燈祈福活動」，高掛在中正分隊和祀典武廟的燈籠，在過年期間點亮市區的古蹟街道，甚至也遠送日本群馬縣防災交流參展，今年已進入第3年。

這次的消防燈籠繪畫比賽於11月10日上午由台南高商美術老師等6名擔任評審進行初審及最後評選工作，由於今年繳件踴躍，分成高中組、國中組、國小4至6年級組、國小1至3年級組及幼稚園大班組評選各組前3名及佳作，詳細得獎結果請市民朋友持續關注本七大隊FB粉絲專頁（台南市政府消防局第七救災救護大隊），獲得第一手消息，屆時會統一在2023年1月14日星期六晚上，恭請市長黃偉哲頒發獎狀並主持點燈祈福活動，並將所有的燈籠展示於消防局中正分隊外牆及臺灣祀典武廟，期望藉由活動祈求上天庇佑市民平安、為消防人員、為疫情祈福。

第七大隊長黃輝林表示，消防燈籠活動在市長黃偉哲、祀典武廟主委林培火與消防局長李明峯的大力支持下，今年民眾參予活動的熱情更甚以往，目前已超過2200顆燈籠繳回參與比賽，同時也發現到各位大小朋友同學的作品充滿創意，繪畫的主題以在地古蹟、廟宇、消防人員救災救護畫面、消防車或救護車等車輛器材圖案為主，甚至也有完成立體雕花版本的燈籠；另外日本群馬縣也寄來了150顆在今年日本前橋市赤誠山夏日祭典的彩繪燈籠，增添明年119消防點燈活動的可看性，敬請期待。

最後，近期天氣溫差大，消防局第七大隊呼籲市民朋友，要留意用火用電安全、使用熱水器務必保持室內保持通風，避免一氧化碳中毒，另外留意家中老人心血管疾病，注意保暖，更請珍惜救護資源，而臺南市政府消防局也會不斷透過各種平台或時機來傳達相關資訊，期使提升市民的防火防災意識，打造更有抗災韌性的宜居城市。