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美期中選舉綁100場公投　墮胎薪資大麻議題受矚

▲▼美國期中選舉。（圖／路透）

▲美國約有100場公投與8日舉行的期中選舉同時舉行。（圖／路透）

文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

美國約有100場公投與8日舉行的期中選舉同時舉行，其中部分議題與生活息息相關，以下是法新社整理的其中幾項結果：

●醫療照護
不意外地，墮胎這個期中選舉前最重大的政治議題在多州都有相關公投，擁護墮胎權團體贏得連串勝利，包括加州、佛蒙特州、密西根州通過修改州憲使其涵蓋墮胎權。

較出人意料的是，保守的肯塔基州否決反墮胎措施，初步開票結果顯示蒙大拿州也可能跟進。

在醫療開銷居全球前幾高的美國，醫療費用議題也列入公投。在共和黨州南達科他州，絕大多數選民選擇讓公營保險「醫療補助」（Medicaid）擴大到涵蓋更低收入戶。

●奴隸
廢除奴隸制150多年後，多州投票針對憲法第13條修正案的例外條款舉行公投。

阿拉巴馬州、俄勒岡州、田納西州和佛蒙特州，投票禁止將奴役或非自願奴役作為對犯罪或償還債務或罰款的懲罰。

約20州仍准許這種類型的強迫勞動。

●娛樂用藥物
阿肯色州、北達科他州和南達科他州投票反對合法化娛樂用大麻化並批准有限持有大麻，但馬里蘭州和密蘇里州居民投下贊成票，加入其他19州與華盛頓行列。

在科羅拉多州，尋求讓持有和使用「神奇蘑菇」等迷幻天然物質除罪化的投票，目前仍在計票當中。

●基本工資
首都華盛頓（民主黨大本營）絕大多數選民贊成，2027年前將可賺取小費的勞工最低時薪調高至16.10美元。

這些員工主要在食品服務行業工作，目前時薪僅5.35美元。

內布拉斯加州選民批准類似倡議，2026年前最低工資將從9美元逐步調高到15美元。

●選舉法
幾場公投源於對2020年總統大選結果的質疑，呼籲改變選舉規則。

康乃狄克州和密西根州通過讓提前投票合法化，內布拉斯加州則通過，未來選民投票時必須出具附照片的身分證明。

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