狂砍100刀殺閨蜜！她活生生「剖腹取嬰」假裝懷孕　判決結果出爐

▲ 懷胎8月的漢考克（左）慘遭帕克（右）殺害。（圖／翻攝自臉書、Idabel Police Department）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州2年前發生一起驚悚事件，一名女子刻意與一名孕婦交好，待對方懷胎8月時找上門狠砍百刀，接著竟活活剖開肚子取出她腹中胎兒，只為假裝懷孕挽留男友，導致這對無辜的母女雙雙死亡。法院10月初判該名女子死刑，12人陪審團9日也火速做出死刑判決，但她仍可上訴。

根據《紐約郵報》，德州29歲女子帕克（Taylor Rene Parker）2020年10月在新波士頓殘忍殺害21歲女子漢考克（Reagan Michelle Simmons-Hancock）和她未出生的女兒，10月3日被判死刑，6男6女組成的陪審團9日經過短短2小時審議，同樣做出死刑判決。

檢察官指控，帕克精心策劃一場長達10個月的騙局，假裝自己懷孕以阻止男友離開，期間穿著孕婦裝、偽造超音波檢查結果，還在社群媒體上宣布自己懷孕的消息，甚至為不存在的寶寶舉辦性別趴。

事實上帕克因切除子宮，根本無法懷孕，向男友謊稱的引產時間就是她犯案當天。她刻意與懷孕的漢考克交好，二人成為旁人眼中的好閨蜜，私下卻深入研究如何偽裝懷孕，還看過許多35周早產影片，也就是漢考克遇害當時懷孕的周數。

事發的2020年10月9日上午，帕克找上漢考克家中，在漢考克的3歲女兒面前以錘子敲碎她的頭骨，再持刀連砍逾100下，接著以手術刀剖開她的腹部，將女嬰從子宮取出後逃跑。女嬰不久後夭折，且調查報告顯示，漢考克被剖腹時仍有知覺。

漢考克的妹妹西蒙斯（Emily Simmons）9日在陪審團開始審議前，對著帕克說道，「妳必須清楚妳從我和家人身邊奪走什麼，她是我唯一的親姊姊。我不能再為她慶祝生日，而我接到姐姐離開的電話時只有19歲。」母親布魯克斯（Jessica Brooks）則向帕克悲憤表示，「我的孩子本來還活著。當妳把她剖開，從腹中扯出嬰兒的時候，她還在為小孩奮鬥。」

法院人員透露，帕克被判刑後將轉移至德州蓋茨維爾專門關押女性死囚的山景監獄（Mountain View Unit），她有權對判決提出上訴。

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