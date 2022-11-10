把比特犬當殺人工具　女對寵物下令「抓住他」55歲男被暴咬身亡

▲女主人竟然教唆比特犬殺人。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州40歲女子沃克(Melissa Wolke)被控教唆所養的比特犬，攻擊咬死55歲男子阿布納(Donald Abner)，被判入獄20年。目擊者表示，他看到沃克不但攻擊倒在地上的阿布納，還對比特犬下攻擊指令，導致阿布納被活活咬死，臉上頭上都有嚴重咬痕。

事件2020年1月10日凌晨3時發生在沃克位於康威(Conway)的家中，鄰居表示，他聽到沃克家傳出聲響，好奇查看發現沃克正在攻擊阿布納，還對比特犬說，「好孩子，抓住他」，讓他趕緊通報警方。

Neighbors at the time told police they saw Melissa Wolke on top of Donald Abner assaulting him and telling the dog, “Good boy, get him.”https://t.co/D5ynH5quDy — Victor Puente (@thevictorpuente) November 8, 2022

警方接獲報案立即前往現場，由於比特犬攻擊性十分強，讓他們無法順利靠近，最後只好當場將狗擊斃。驗屍發現，阿布納因為窒息當場死亡，除了脖子骨折，臉上頭上也有許多咬痕。

沃克被捕後發現自己犯下大錯，在警方面前崩潰表示，「天啊，我對他太過分了」，並以自己當時喝太醉為由，不太記得發生什麼事，不過後來仍對謀殺罪認罪，7日開庭被判處20年刑期。