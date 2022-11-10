情侶檔找「蕭董」聯手賣千包毒咖啡　她落網嬌嗔：在做什麼東西啊

記者黃宥寧／台北報導

想賺價差，落得兩頭空！35歲許姓男子與28歲陳姓女友擁千包毒咖啡包，欲聯手賣掉賺一筆，但苦無買家，因而透過朋友結識蕭姓男子，讓蕭男找尋買家，士林警接獲情報後，趁3人外出交易，將3人逮捕，陳女落網時，嬌嗔反問警方「在做什麼東西啊」。警方複訊後，依違反毒品危害防制條例罪嫌將3人移送台中地檢署，蕭、許法院裁定收押。

▲士林警分局獲報蕭姓男子與許、陳情侶檔聯手買賣毒品，日前趁3人外出交易當場查獲3人所攜帶的1000包咖啡包。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方指出，10月中旬接獲情資，指有販毒團體全國四竄，販賣毒品咖啡包，員警介入後發現，45歲蕭男暱稱「蕭董」，擁毒品前科，許男與女友在網路上買了價值15萬元、1000包咖啡包，想轉手賣掉，但2人為「販毒小白」不知如何找買家，透過朋友牽線認識蕭男。

▲3人聯手欲將1000包咖啡包賣掉賺一筆。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方掌握情資後，10月26日前往台中市清水區埋伏，趁3人準備交易時動員抓捕，體型微肉陳女從轎車後座被警拉下，還用溫柔口音反問「在做什麼東西啊～」，隨後警方也查獲毛重5200公克1000包的毒咖啡包。

據了解，蕭等3人是高雄人，千包毒品咖啡包是許男以15萬元價格買來，想以18萬賣掉賺取價差，但沒想到還沒賺到錢，3人都栽了，3人訊後被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦，蕭、許聲押獲准，陳女則請回候傳。

警方強調選舉將至，警方投入維安工作，對不法分子也將嚴正執法，持續展現打擊犯罪決心，淨化選前治安，有心人士切勿以身試法。