網軍哪來？律師揭「幾台筆電就能洗風向」：他們只看金錢不看顏色

▲徐巧芯出手了！提告6親綠粉專5罪「分享、跟著講」都告。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

臉書粉專「無良公關公司」昨（9）晚轉發假文件，指控國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，暗指徐巧芯等人利用網路對特定候選人抹黑，被徐巧芯指出簽名為造假提告。不少人疑惑「網軍是哪來的？」對此，律師林智群透露，「網軍，當然是外包給公關公司啊！這種事情，只能做，不能說。」並直言「公關公司就是拿錢辦事，只看金錢不看顏色。」

林智群律師在臉書發文表示，政黨通常不會「自己」訓練網軍，因為若不慎被爆出來，就是一大醜聞，不會有人那麼傻，「在這種凡事outsource 的時代，網軍，當然是外包給公關公司啊！還自己培訓什麼？」

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林智群說，「公關公司幾個人、幾台筆電，就可以搞出幾十個幾百個人頭帳號幫你洗風向」，若要自己培訓，要花多少時間，才能培養出幾百個堪用的網路義勇軍？

他也指出，網軍這種事一般都是由個人（某助理或朋友）去找公關公司，不會由政黨、檯面上的政治人物出面，這樣一旦爆開才能馬上製造斷點，推給那個過度熱心的個人，直言「網軍這種東西，什麼黨都有，公關公司就是拿錢辦事，只看金錢不看顏色。」

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