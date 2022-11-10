　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「62萬粉專姆士捲」上車偷酸！徐巧芯火速提告沒點名他　留言曝光

▲▼快訊／徐巧芯出手了！提告6親綠粉專5罪「分享、跟著講」都告。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲徐巧芯火速提告。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者曾筠淇／綜合報導

臉書粉專「無良公關公司」昨（9日）晚發文標記蔣萬安、徐巧芯，直呼「要澄清嗎？」而附圖就影射國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中。事後徐巧芯直接提告，並說任何附和、分享者都會告，不過就有網友注意到擁有62萬追蹤者的粉專「姆士捲」也在貼文底下偷酸，目前卻沒被徐巧芯點名。

「無良公關公司」昨日發文貼出「網軍建置計畫企劃書」，標記蔣萬安、徐巧芯直呼「要澄清嗎？」徐巧芯當時回覆留言，「我正在去報警的路上，恭喜你！」同時強調「任何分享本篇或者跟著一起胡扯的，我都會一併蒐證提告，望周知」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在該貼文的留言處，有4.2萬人追蹤的粉專「細菌先生」就回應，「巧芯該不會又說抹黑了吧？」徐巧芯也馬上回覆，「就是抹黑，你分享我也會告你！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／無良公關公司）

▲姆士捲回應。（圖／翻攝自Facebook／無良公關公司）

再往下看，有62萬人追蹤的「姆士捲」可謂留言處最大咖的粉專，他也回應「只是電子簽名檔，誰都可以用，根本不代表什麼好嗎（反串）」。而這樣的留言，也讓其他網友回應，「快分享啊！怕啥呢」、「乾脆轉型真．側翼粉專，你覺得如何」、「側翼仔，閉嘴吧你！不然也會翻車唷」、「閉嘴啦！你也是側翼」。

徐巧芯昨晚發文，表示她已經完成筆錄，「面對抹黑偽造的黑函，醒醒吧側翼，我一個都不會放過」，她目前已提告「無良公關、無良公關公司、謝立聖插畫、杜承哲醫師。之後還有約20至30餘人的資料，整理好後會再提到地檢署。」任何分享、附和黑函者，她見一個告一個。

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像瘦5公斤

►150抽衛生紙「一包11元」　整年份一次買齊

►3M牙線棒超細滑！「全網最低價」一支免1元

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／徐巧芯爆「LINE對話」　陳時中競總：沒有任何人跟無良
SOGO周年慶湧千人長龍！　33歲男排13小時搶小熊
館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」
LIVE／徐巧芯摃陳時中！起底無良公關　北市長民調詭譎交叉
快訊／藍衣男闖真理大學女宿！　狂敲門大喊：快出來
美女候選人出車禍！　女騎士遭撞飛急救中
加盟廖老大！他想歇業「沒捐3千」竟收存證信函　下場超慘
10枚東森幣換「50元」！　剩300份快搶
北市民調翻盤？陳時中29.1％居冠　蔣萬安27.8％落第三

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

起底綠營側翼LINE群！6大咖管理員曝光　無良公關喊1句就退團

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

收面試通知「街景服務救了她」　一票人怕爆：台灣遍地開花

幫高端做保護力報告藍營轟作弊　薛瑞元：學生寫報告可拿參考書

女友1天洗2次澡　愛愛完下體卻飄「魚腐臭味」！他崩潰狂噴芳香劑

抓到「野生房東阿姨」！阿翰撞衫路邊阿嬤　衣服價錢曝光驚呆萬人

北市發表教育政策成果專書　柯文哲：希望下一位市長繼續推動

5倍奉還！10枚東森幣換5倍「樂透金」　限量1000份搶優惠

又有文物被毀損！人權館工人整修摔落　模型被壓壞慘樣曝光

親綠粉專大翻車！鄉民嘆1事可惜「太早告了」　釣出徐巧芯解答

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊！擊退畫面超有戲

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

野生陳庭妮「西門町賣地瓜球」　友人笑：妳副業喔？..還原擺攤真相

起底綠營側翼LINE群！6大咖管理員曝光　無良公關喊1句就退團

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

收面試通知「街景服務救了她」　一票人怕爆：台灣遍地開花

幫高端做保護力報告藍營轟作弊　薛瑞元：學生寫報告可拿參考書

女友1天洗2次澡　愛愛完下體卻飄「魚腐臭味」！他崩潰狂噴芳香劑

抓到「野生房東阿姨」！阿翰撞衫路邊阿嬤　衣服價錢曝光驚呆萬人

北市發表教育政策成果專書　柯文哲：希望下一位市長繼續推動

5倍奉還！10枚東森幣換5倍「樂透金」　限量1000份搶優惠

又有文物被毀損！人權館工人整修摔落　模型被壓壞慘樣曝光

親綠粉專大翻車！鄉民嘆1事可惜「太早告了」　釣出徐巧芯解答

快訊／全台搶看魔獸！　雲豹主場門票不到5分鐘完售

黃珊珊批蔣萬安YouBike政見草包　陳時中：大概有感而發

駁羅文嘉貼「紅媒」標籤　中天電視提告求償1元再吞敗

李克強訪柬宣布「再援助2億人民幣」　中柬簽署10餘項雙邊合作文件

福來喜歡迎球團談約　中信兄弟回應了

快訊／徐巧芯爆料綠側翼「報平安」　陳時中競總駁斥

李宇柔「剪女兒瀏海」惹爭議！　遭網路霸凌怒提告曝心聲

黑幫討債設鴻門宴　夫妻遭上銬痛扁灌迷藥「家裡還被搶300萬」

國慶無人機秀遭爆用中國製　行政院證實調查中

南崗工業區空汙長期惹民怨　南投縣新增80組空品監測點抓烏賊

生活熱門新聞

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

霉運結束了！血月後「4星座」財運爆棚　

這4星座愛依賴人！第1名「不黏沒安全感」網搖頭：好累

她怨鄰車停太近沒道歉　網風向卻逆轉

爭鮮雙11推「名字有丨丨」免費吃！網卻罵翻：沒誠意

「6大派圍攻光明頂」要走多久？真實距離曝

今起到周末好天氣34℃　周日晚北台轉濕涼

「夢幻逸品」買半年！他開機不到2次　網友：想買都沒貨

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

390元牛排怒沒三色豆！風向一面倒

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

女兒除夕拒回娘家！單親媽心碎「嫁人就變了」

更多熱門

相關新聞

選戰最後17天　盧秀燕今起請假拚「9連勝」

選戰最後17天　盧秀燕今起請假拚「9連勝」

爭取連任的台中市長盧秀燕今（10）日開始請假投入選戰，請假後的首場選務行程從北區元保宮起跑，並且展開車隊掃街。今天廟埕一早就湧入大批民眾，盧秀燕表示，自己從省議員、6屆立委到2屆市長選舉的起點，9次參與選戰都從元保宮起跑，每次都勝選，今天在此不僅意味著勝利出發，也象徵自己從政30年來，一路走來始終如一。

快訊／鐵證來了！　徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中

快訊／鐵證來了！　徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中

陳其邁正式請假拚連任　倒數16天戰略曝

陳其邁正式請假拚連任　倒數16天戰略曝

陳時中頻問「矽谷經驗對市政有何幫助？」　蔣萬安：陳只會複製政策

陳時中頻問「矽谷經驗對市政有何幫助？」　蔣萬安：陳只會複製政策

警告綠營側翼　徐巧芯：敢講我在釣魚一定提告

警告綠營側翼　徐巧芯：敢講我在釣魚一定提告

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市徐巧芯無良公關公司姆士捲

讀者迴響

熱門新聞

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

麥當勞真的變「麥當當」了！

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

郭靜純等3年合體何篤霖爆哭　洩「至親意外過世」

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

網傳「女陰毛越多＝性慾越強」！她驚揭原因

汪小菲哭了！淚眼謝謝大S、具俊曄

賴慧如月經三個月沒來緊急驗孕

俄羅斯宣布　從赫爾松撤軍

即／父載9歲女下課遭車撞飛不治

裝潢吵到鄰居「連3戶登門抱怨」！網曝2招神解

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

清純女歌手「潛規則片」瘋傳！　本人回應了

更多

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面