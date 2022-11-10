▲徐巧芯火速提告。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者曾筠淇／綜合報導

臉書粉專「無良公關公司」昨（9日）晚發文標記蔣萬安、徐巧芯，直呼「要澄清嗎？」而附圖就影射國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中。事後徐巧芯直接提告，並說任何附和、分享者都會告，不過就有網友注意到擁有62萬追蹤者的粉專「姆士捲」也在貼文底下偷酸，目前卻沒被徐巧芯點名。

「無良公關公司」昨日發文貼出「網軍建置計畫企劃書」，標記蔣萬安、徐巧芯直呼「要澄清嗎？」徐巧芯當時回覆留言，「我正在去報警的路上，恭喜你！」同時強調「任何分享本篇或者跟著一起胡扯的，我都會一併蒐證提告，望周知」。

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而在該貼文的留言處，有4.2萬人追蹤的粉專「細菌先生」就回應，「巧芯該不會又說抹黑了吧？」徐巧芯也馬上回覆，「就是抹黑，你分享我也會告你！」

▲姆士捲回應。（圖／翻攝自Facebook／無良公關公司）

再往下看，有62萬人追蹤的「姆士捲」可謂留言處最大咖的粉專，他也回應「只是電子簽名檔，誰都可以用，根本不代表什麼好嗎（反串）」。而這樣的留言，也讓其他網友回應，「快分享啊！怕啥呢」、「乾脆轉型真．側翼粉專，你覺得如何」、「側翼仔，閉嘴吧你！不然也會翻車唷」、「閉嘴啦！你也是側翼」。

徐巧芯昨晚發文，表示她已經完成筆錄，「面對抹黑偽造的黑函，醒醒吧側翼，我一個都不會放過」，她目前已提告「無良公關、無良公關公司、謝立聖插畫、杜承哲醫師。之後還有約20至30餘人的資料，整理好後會再提到地檢署。」任何分享、附和黑函者，她見一個告一個。

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