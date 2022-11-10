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「無良」貼文符合民進黨假訊息要件　洪孟楷：要求檢警3天內偵辦

▲國民黨團召開「蔡英文：嚴防假消息！ 別說笑了 就是綠營在縱容」記者會 徐巧芯等人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「蔡英文：嚴防假消息！ 別說笑了 就是綠營在縱容」記者會 徐巧芯等人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

臉書粉專「無良公關公司」9日PO出一則貼文，被國民黨台北市議員徐巧芯等人發現造假，赴警局提告當事人及分享貼文的人。對此，國民黨立法院黨團今（10日）召開記者會，批評民進黨網軍側翼製造假訊息，為特定候選人在選舉中得利。會中，立委洪孟楷要求檢警3天內約談相關人，釐清真相。

「無良公關公司」9日發文標記徐巧芯與國民黨台北市長候選人講萬安，詢問「要澄清嗎？」同時附上一張文件照，內容有關國民黨如何培養網軍、進攻網路平台策略等，其中還提到「建議找『狗仔』跟拍縣市長候選人行程，重點針對『黑金、賄選、桃色』議題波髒水，增加選民仇恨值」；此外，照片中也看到徐巧芯、台北市長候選人蔣萬安、立委李德維、洪孟楷的簽名。然而，上述國民黨人士不久便發現簽名為造假，徐巧芯、洪孟楷當晚就赴警局提告。

針對此事，國民黨立法院黨團10日上午召開「蔡英文：嚴防假消息 別說笑了 就是綠營在縱容」，由李德維、洪孟楷、徐巧芯，以及立委兼蔣萬安競辦總幹事林奕華出席，批評民進黨網軍側翼製造假訊息，運用惡劣、骯髒、齷齪的手法，為特定候選人在選舉中得利。

李德維表示，簽名的筆跡的確是本人，但絕對是在網路上找到簽名後P圖，如此惡質的假訊息，迅速在網路上流傳、蔓延，選舉選到有必要用這麼骯髒齷齪的手法嗎？選舉剩下短短十幾天，竟然在網路上看到如此惡質、可惡所謂綠營側翼、塔綠斑造假作為，國民黨團絕對無法容忍，絕對不會坐視惡質的選舉文化，操弄惡質手段，意圖在選舉中獲利，讓台灣自由、民主墮落、沉淪。

洪孟楷指出，民進黨一直強調假新聞、假訊息三要件：惡假害，要嚴格查辦，昨晚綠營側翼這篇貼文，就是標準惡假害訊息的範例-惡意製造不實文件、假冒簽名、意圖害候選人不當選，這篇假訊息已經符合民進黨口口聲聲說的三要件。

洪孟楷進一步表示身為公眾人物、民意代表，取得簽名並不困難，綠營側翼在網路上取得簽名照片、文件之後，惡意用P圖的方式製作假文件，已經觸犯了《刑法》偽造文書罪；另外，綠營側翼也已觸犯《選罷法》意圖使人不當選、《刑法》第210條偽造文書罪、第217條偽造署押罪、第216條偽造私文書罪，以及第310條加重毀謗罪。

洪孟楷要求檢警比照過去之前無論是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌或監察院長陳菊提告網友的速度，3天時間盡速約談相關人，釐清包括文件是誰製作？哪些人轉發？轉發是否有盡到查證義務？

林奕華提到，偽造文件中把講師名單介紹中的「革實院」，寫成「國發院」；事實上，國民黨在2017年以後，就已經沒有「國發院」，格式也完全不符和國民黨公文習慣，由此可以更加證明，這份文件百分之百造假，必須透過司法途徑，阻止希望在選舉中得逞的人！

林奕華指出，在16年前，當時的高雄市長陳菊競選團隊，如何誣陷國民黨候選人黃俊英走路工事件、24年前當時的高雄市長候選人謝長廷競選團隊，又是如何偽造錄音，誣陷國民黨候選人吳敦義性騷擾事件，民進黨在選舉過程當中，一路走來就是慣性地製造假訊息，完全踰越道德底線，全民必須唾棄、下架惡質的民進黨。

徐巧芯表示，昨晚已經到松山分局報案，向「無良公關公司」、「無良公關」、「謝立聖插畫」以及「杜承哲醫師」這4個粉絲專頁提出告訴，同時也掌握了20-30位跟著一起轉發、造謠、抹黑的人，近期整理後一併提交地檢署提告，並附帶民事賠償。

徐巧芯指出，民進一條龍式的攻擊，造謠抹黑三部曲，先是以不實偽造的訊息、文件PO在臉書、社群上，然後以「妳要澄清嗎？」發問，但已經引起很多人的轉貼和留言、謾罵、帶風向。被抓到後，獲悉當事人將要報案後，立即貼出一篇假帳號，聲稱是資料來源。接著又以「為台灣好」的藉口，發出道歉文。

徐巧芯指出，若道歉有用，那還要警察幹嘛？正值選舉期間，用抹黑、偽造、造謠的方式傷害候選人、政治人物，就必須付出代價。徐巧芯要問民進黨，你們知道這件事嗎？陳時中競選辦公室知道這件事情嗎？

徐巧芯進一步揭露，「無良公關公司」、「無良」曾經跟民進黨立法委員林靜儀一起開過直播，在網路上仍還可找得的畫面，未來警方要傳喚相關人士協助辦案，請別忘記立委林靜儀，絕對不會因為是粉絲頁，所就找不到人這件事。

徐巧芯也說，其次，兩個「無良」中的其中一位，曾經在自己的臉書上，分享過自己是民進黨黨員，也秀出黨證字號，訊息相當清楚，也不會發生找不到人的問題。

徐巧芯強調，所有相關粉絲專頁負責人，已經全部提供警方參考，呼籲民進黨一同協助警方辦案，同時也告訴國人，為何你的黨員會在網路上進行造謠、抹黑、偽造黑函？

徐巧芯同時也呼籲陳時中競選辦公室，請告訴國人，你們跟這件造謠、抹黑、偽造黑函，到底牽連有多深？徐巧芯也告訴轉發、分享、附和、留言、謾罵、張貼的人，見一個、告一個，絕不姑息。

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