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鄉民找到了！狗仔跟拍陳時中文件「簽名全用P的」　4出處曝光

▲▼快訊／徐巧芯出手了！提告6親綠粉專5罪「分享、跟著講」都告。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲徐巧芯提告6親綠粉專。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

親綠粉專「無良公關公司」9日晚間PO了一張文件照，暗指國民黨策劃偷拍、抹黑民進黨台北市長候選人陳時中，遭國民黨台北市議員徐巧芯等人提告。然而，被粉專認為是消息來源的女網友「李思伶」，不僅刪文還關閉FB帳號。稍早，還有鍵盤柯南以圖搜圖，找出爆料文件照中的簽名筆跡「原出處」，話題瞬間在PTT引爆。

有網友10日上午8點多在PTT的Gossiping板上爆卦，「巧芯 我來幫妳找簽名筆跡」，說他順手Google了一下，找到了簽名的出處，「懶人包已做好，巧芯巧芯得第一，告死這些亂源！」文中則附上一張合成圖。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲簽名原出處都被原PO找到了。（圖／翻攝自PTT）

從圖上可見，「偷拍企劃書」下面的簽名，根本來自不同的文件，像蔣萬安的筆跡是為了改善國家警報通知方式而簽的連署簽名；徐巧芯的則是簽在全國性公民投票連署人名冊上；洪孟楷的出自五股泰山輕軌計劃說明會出席簽到名冊；李德維的也是某場公聽會的出席簽到名冊。

貼文一出，留言處瞬間爆了，「難怪，想說筆跡怎麼這麼像，側翼高手也不少，結果是用截的」、「這些人真是可惡，偽造文書，選舉已經變成這個德性了」、「簽名可以簽得一模一樣分毫不差XD」、「這翻車真的太好笑了」、「造謠打個問號也就笑笑，連文書也要偽造」、「真的是無中生有，有夠敢」、「鄉民真的神，推一個。」

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