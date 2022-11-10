徐巧芯提告「要看血流成河」　律師1關鍵警告側翼：秒被摧毀

▲徐巧芯要對所有分享文件的人提告。（圖／翻攝自臉書／徐巧芯）

記者周亭瑋／綜合報導

面對側翼粉專PO照，暗示國民黨計畫網軍攻擊，以偷拍方式抹黑陳時中，國民黨市議員徐巧芯憤而提告，直呼「我要看到血流成河。」對此，律師林智群深夜發文，點出致命關鍵，告誡側翼粉專「對方要搞你，就是透過這種方式。」

林智群在臉書提到，「今天晚上好像有人因為發了文而被告。言論自由有兩個部分，一個是事實，一個是評論。建立在事實上面的評論，就算是講得難聽，告成的機會也不高。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著話鋒一轉表示，至於事實的部分，就要小心了，你要先確認，那個事實或文件是存在的，不是捏造P圖的，不然就會有問題，「有時候我也會收到熱心民眾一些爆料，還附上照片或截圖，我通常是冷處理。因為這種爆料，我都會很小心，你怎麼知道對方是不是故意給你假資料搞你的呢？」

▲律師告誡，要小心假資料。（圖／翻攝自臉書／林智群律師）

林智群指出，他會親自到當事人粉專看一下，確認有沒有這些照片，有的話就截圖下來，這樣比較不會有問題，「像有簽名的文件，最好別放，你怎麼知道那個不是P圖的？」

最後，林智群更警告，「如果你是知名粉專，更要小心，因為『公信力』就是你最大的資產，對方要搞你，就是透過這種方式（給你假資料）摧毀你的公信力。」

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」 7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵



[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡 4種人超適合

[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎 4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」 整年份買好買滿



[免會員，快速結帳] 獨家販售「花月嵐禮盒組」 大蒜拳骨拉麵...1份不到75元