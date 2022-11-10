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快訊／本土+22286人、死亡+66　40多歲女快篩陰「隔日猝死家中確診」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增22286例本土個案，另增45例境外移入，確診個案中新增66例死亡。死亡個案中最年輕為40多歲癌症女，打過3劑疫苗，10月31日因為嘔吐、腸胃不適到診所就醫，當時快篩陰性，隔日在家中昏迷猝死，司法相驗PCR陽性。

▲▼11/9中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心今日公布國內新增22286例本土個案，和上周同日相較下降25.5%；至於縣市分布方面，以新北市3651例最多，接著依序是高雄市3068例、台中市3042例、桃園市2269例、台南市2252例、台北市1942例。今日也新增通報270例中重症，當中有213例中症、57例重症。

▲▼11/10新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲11/10新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增死亡個案年齡分布為40多歲到90多歲，當中最年輕個案為一名40多歲女性，有打過三劑疫苗，有癌症病史，10/31因為嘔吐、腸胃不適到診所就醫，當時快篩陰性，隔日在家中昏迷，送醫不治，司法相驗採檢PCR陽性，Ct值31.7，死因為新冠確診及心肺衰竭。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲▼11/10確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲11/10確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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