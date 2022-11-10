高端會議紀錄草稿完成！薛瑞元曝公開時間：通常一個月「這次盡快」

▲衛福部長薛瑞元至衛環委員會受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗保護效益報告經專家審查通過，但相關爭議仍不斷，指揮中心指揮官王必勝允諾公開會議紀錄。衛福部長薛瑞元今（10）日說明，高端會議紀錄草稿已經完成，待專家委員確認後就會公開，通常是開會後一個月，但會盡快。

食藥署3日晚間宣布高端疫苗保護效益專家會議以14:0表決通過，高端保住緊急使用授權（EUA），中央流行疫情指揮中心4日疫情記者會公布相關數據與結論，仍引起藍營不滿，要求公開14位專家學者名單、高端疫苗繳交保護效益數據，還有會議討論過程。王必勝日前強調，會議紀錄會上網，至於委員名單，經徵詢委員意願不同意，所以不予公開，也避免肉搜等攻擊。

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立法院社福衛環委員會今日邀請衛生福利部部長就「緊急使用授權審查過程中，行政部門應有之中立與公正分際(如：審查會議中，疾病管制署提供疫苗廠商所檢附保護效益評估報告以外其他資料之法令依據及適法性)」進行專題報告。

民進黨立委賴惠員質詢時詢問高端疫苗保護效益審查紀錄，何時可以公開？薛瑞元表示，目前大概同仁把會議紀錄草稿完成，送給各個委員確認發言內容和紀錄是否符合，收回來之後就可以公開。

薛瑞元於中間休息時間受訪時回應，專家會議紀錄，依據以往相關作業流程是「會議後一個月公開」，但此次會盡快，應該不會拖到一個月。薛瑞元說，還要看看委員意見回覆，暫時無法壓時間，還意有所指說「講時間到時候又被人唸」。

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