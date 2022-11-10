　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高端會議紀錄草稿完成！薛瑞元曝公開時間：通常一個月「這次盡快」

▲▼衛福部長薛瑞元至衛環委員會受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲衛福部長薛瑞元至衛環委員會受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗保護效益報告經專家審查通過，但相關爭議仍不斷，指揮中心指揮官王必勝允諾公開會議紀錄。衛福部長薛瑞元今（10）日說明，高端會議紀錄草稿已經完成，待專家委員確認後就會公開，通常是開會後一個月，但會盡快。

食藥署3日晚間宣布高端疫苗保護效益專家會議以14:0表決通過，高端保住緊急使用授權（EUA），中央流行疫情指揮中心4日疫情記者會公布相關數據與結論，仍引起藍營不滿，要求公開14位專家學者名單、高端疫苗繳交保護效益數據，還有會議討論過程。王必勝日前強調，會議紀錄會上網，至於委員名單，經徵詢委員意願不同意，所以不予公開，也避免肉搜等攻擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立法院社福衛環委員會今日邀請衛生福利部部長就「緊急使用授權審查過程中，行政部門應有之中立與公正分際(如：審查會議中，疾病管制署提供疫苗廠商所檢附保護效益評估報告以外其他資料之法令依據及適法性)」進行專題報告。

民進黨立委賴惠員質詢時詢問高端疫苗保護效益審查紀錄，何時可以公開？薛瑞元表示，目前大概同仁把會議紀錄草稿完成，送給各個委員確認發言內容和紀錄是否符合，收回來之後就可以公開。

薛瑞元於中間休息時間受訪時回應，專家會議紀錄，依據以往相關作業流程是「會議後一個月公開」，但此次會盡快，應該不會拖到一個月。薛瑞元說，還要看看委員意見回覆，暫時無法壓時間，還意有所指說「講時間到時候又被人唸」。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／40多歲女快篩陰「猝死家中確診」！　本土+22286人
看BLACKPINK「住1晚116萬」？　業者回應了
許維恩自曝一周5次前戲「從後面來」　讚王家梁「硬度小黃瓜」
新北最「嫩」女里長太拚　咳一聲吐到滿地血
徐巧芯再曬LINE新截圖！　無良公關喊關粉專：是阿中競辦要求
跌落神壇！「好市多1夯食」悄降價　會員傻眼：只吃一半，吐一整
獨／搶不到BLACKPINK！　網咖「地獄1場景」驚呆她

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中重症+270！16歲青少年車禍顱內出血「PCR陽性」　緊急開腦

快訊／本土+22286人、死亡+66　40多歲女快篩陰「隔日猝死家中確診」

看BLACKPINK「住高雄漢來1晚116萬」？萬豪酒店700間房老早全滿

高鐵「集拾行垃」淨灘活動落幕　6年來清理1.5萬kg海洋垃圾

LIVE／逐桌敬酒禁令規畫12月鬆綁　指揮中心最新說明

獨／搶不到BLACKPINK！　網咖「地獄1場景」驚呆她

跌落神壇！「好市多1夯食」悄降價　會員傻眼：只吃一半，吐一整天

搶看魔獸！雲豹4場比賽門票秒殺　球迷崩潰：見「1問題」腦袋空白

高端會議紀錄草稿完成！薛瑞元曝公開時間：通常一個月「這次盡快」

懶得洗碗！她喊寧願選擇外食　釣出一票人+1：超麻煩

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊！擊退畫面超有戲

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

中重症+270！16歲青少年車禍顱內出血「PCR陽性」　緊急開腦

快訊／本土+22286人、死亡+66　40多歲女快篩陰「隔日猝死家中確診」

看BLACKPINK「住高雄漢來1晚116萬」？萬豪酒店700間房老早全滿

高鐵「集拾行垃」淨灘活動落幕　6年來清理1.5萬kg海洋垃圾

LIVE／逐桌敬酒禁令規畫12月鬆綁　指揮中心最新說明

獨／搶不到BLACKPINK！　網咖「地獄1場景」驚呆她

跌落神壇！「好市多1夯食」悄降價　會員傻眼：只吃一半，吐一整天

搶看魔獸！雲豹4場比賽門票秒殺　球迷崩潰：見「1問題」腦袋空白

高端會議紀錄草稿完成！薛瑞元曝公開時間：通常一個月「這次盡快」

懶得洗碗！她喊寧願選擇外食　釣出一票人+1：超麻煩

中重症+270！16歲青少年車禍顱內出血「PCR陽性」　緊急開腦

快訊／本土+22286人、死亡+66　40多歲女快篩陰「隔日猝死家中確診」

推展新武呂溪部落生態旅遊　台東縣府舉辦3期訓練

屏東執行分署查封5車　墾丁大街旅宿業者火速繳清陳年欠款

南韓政府打壓媒體！MBC搶報「他罵拜登髒話」　慘遭尹錫悅禁搭專機

新北國王助教陳世念離隊　球團邀他入管理團隊但未達共識

柯志恩再訪鳳山第一市場　批陳其邁對於槍擊數據不清楚

選前16天沈慧虹下戰帖「來辯」　林耕仁：又不是吵架爭認同

看BLACKPINK「住高雄漢來1晚116萬」？萬豪酒店700間房老早全滿

魔獸魅力無法擋！雲豹主場6萬張門票被秒殺　將推出S區場邊席

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

這4星座愛依賴人！第1名「不黏沒安全感」網搖頭：好累

她怨鄰車停太近沒道歉　網風向卻逆轉

霉運結束了！血月後「4星座」財運爆棚　

起底「瑟瑟柯學也峰狂」6大咖管理員

爭鮮雙11推「名字有丨丨」免費吃！網卻罵翻：沒誠意

加盟廖老大「沒捐3000」收存證信函　下場超悲慘

「夢幻逸品」買半年！他開機不到2次　網友：想買都沒貨

「6大派圍攻光明頂」要走多久？真實距離曝

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

今起到周末好天氣34℃　周日晚北台轉濕涼

390元牛排怒沒三色豆！風向一面倒

更多熱門

相關新聞

基隆專責病房空床率80.2%　市府籲落實防疫衛生

基隆專責病房空床率80.2%　市府籲落實防疫衛生

中央疫情指揮中今（9日）公布國內本土病例，新增2萬4798例，其中基隆新增348例，專責病房空床率80.2%，市府表示，防疫措施逐漸放寬，接種疫苗是預防重症方法之一，提升自我保護力，民眾持續維持手部清潔與咳嗽禮節的衛生好習慣，室內空氣要流通，減輕傳播風險。

中重症+181！13歲青少女肺炎「呼吸窘迫」

中重症+181！13歲青少女肺炎「呼吸窘迫」

快訊／本土+24798、死亡+66　40多歲男打3劑「確診4天亡」

快訊／本土+24798、死亡+66　40多歲男打3劑「確診4天亡」

LIVE／戶外口罩令本月鬆綁　王必勝最新說明

LIVE／戶外口罩令本月鬆綁　王必勝最新說明

收入掛蛋！陸將發疫情失業救助金

收入掛蛋！陸將發疫情失業救助金

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

麥當勞真的變「麥當當」了！

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

規模更甚富士康！鄭州再爆3萬多大學生大逃亡

郭靜純等3年合體何篤霖爆哭　洩「至親意外過世」

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

網傳「女陰毛越多＝性慾越強」！她驚揭原因

汪小菲哭了！淚眼謝謝大S、具俊曄

賴慧如月經三個月沒來緊急驗孕

即／父載9歲女下課遭車撞飛不治

俄羅斯宣布　從赫爾松撤軍

更多

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面