中重症+270！16歲青少年車禍顱內出血「PCR陽性」　緊急開腦

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增通報270例新冠中重症，當中有一起青少年重症個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案是16歲少年，11/5因車禍送急診，當時PCR陽性確診，Ct值32，檢查有顱骨骨折、腦水腫、顱內出血，緊急進行腦部手術；歸類為重症當中的「共病」。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心今（10）日公布國內新增22286例本土個案，另增45例境外移入，確診個案中新增66例死亡。今日也新增通報270例中重症，當中有213例中症、57例重症。

羅一鈞說明，重症個案當中有一名16歲青少年，沒有慢性病史，曾打兩劑疫苗，11/5因車禍意識不清，四肢及背部外傷，雙耳流血送急診，當時PCR陽性確診，Ct值32；後續檢查有顱骨骨折、腦水腫、顱內出血，緊急進行腦部手術，術後轉入加護病房照護，後續病況好轉，已經在11/8出院。

根據指揮中心統計，目前13至17歲青少年累積重症26例，其中6例死亡；重症個案當中分別是肺炎12例、MIS-C7例、共病6例、心肌炎1例；今日新增個案被列為共病。

▲11/10本土病例分析。（圖／指揮中心提供）



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