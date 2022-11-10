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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅文崇力挺18歲公民權！　陳鴻源積極爭取「環狀線2路線」

新北第七選區

▲羅文崇昨晚到樂華夜市宣講。（圖／翻攝自臉書／羅文崇）

記者周亭瑋／綜合報導

年底九合一大選在即，新北第七選區市議員候選人們火力全開，端政見、分享問政進度等，欲博得選民青睞。民進黨市議員候選人羅文崇昨前往樂華夜市，為18歲公民權複決投票宣講；國民黨也是現任新北市副議長陳鴻源則透露，團隊積極爭取提案環狀捷運路網；而台灣維新黨蕭蒼澤在服務處，提供法律諮詢服務。

羅文崇昨在臉書曬出照片，表示「18歲公民權是本次選舉的一大重點，我們的『國務青』團隊也來到樂華夜市，為18歲公民權複決投票來宣講。今年3月份立法院各黨派無異議通過18歲公民權增修條文，並將於 11月26日和九合一大選一同登場，屆時需要超過965萬有效同意票才能通過，需要各位好朋友們一起支持，才能給台灣青年一個更公平正義的未來！」

而陳鴻源日前也發文提到，一直在積極爭取提案環狀捷運路網，開通秀朗成功路線、中和公館線，為永和再添增捷運路網。

另外，蕭蒼澤今早也在粉專提到，晚上6點至9點，會在競選服務處提供法律諮詢服務，「有需要的朋友們可以來現場諮詢喲！」

新北第七選區

▲蕭蒼澤服務團隊，會協助里民解決法律相關問題。（圖／翻攝自臉書／蕭蒼澤-新北市永和區議員候選人）

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