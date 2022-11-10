被徵召選市長！柯志恩稱被朱立倫「耽誤下半輩子」　她重砲批評

▲柯志恩稱，朱立倫徵召自己參選高雄市長「是耽誤我下半輩子的男人」。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨中常會昨（9日）移師高雄舉行，國民黨黨主席朱立倫帶領共同力挺柯志恩，面對民調大幅落後，柯志恩揚言「要讓看衰的民調公司從此倒閉」，同時又說朱立倫徵召自己參選高雄市長「真是耽誤我下半輩子的男人」。針對柯志恩的發言，台灣基進高雄鳳山區市議員候選人李雨蓁諷刺說：「柯志恩選得不情不願，高雄人才怕柯志恩耽誤高雄！」

李雨蓁指出，面對低迷的民調，柯志恩不虛心檢討為什麼得不到民眾的青睞，反而還回頭去怪罪民調公司，甚至說出要讓民調公司倒閉的囂張言論。

▲被徵召選市長！柯志恩稱朱立倫耽誤下半輩子，李雨蓁重砲批評。（圖／記者賴文萱翻攝）

李雨蓁指出，過去TVBS、聯合報、山水民調、美麗島民調、三立新聞、菱傳媒所發布的民調，都曾顯示柯志恩大幅落後，甚至連國民黨最愛的中天也同樣指出，「2人各項民調數字仍有不小差距」，如果柯志恩要讓民調數字對自己不利的民調公司倒閉，那麼全台灣應該沒有一家民調公司能倖存。

▲國民黨行動中常會前往高雄，黨主席朱立倫給柯志恩打氣。（圖／記者鄭佩玟攝）

此外，柯志恩這次還發言稱「大家感謝朱立倫徵召我，他真是耽誤我下半輩子的男人」，李雨蓁表示，選高雄市長對柯志恩的下半輩子來說是一種耽誤，其實高雄人更怕柯志恩耽誤了高雄。

她批評，柯參選至今，不斷把高雄的知名地標、路名搞混，對韓國瑜的任內所提出的荒謬政策態度更是曖昧不清。如果參選高雄市長讓柯志恩如此痛苦，開始連民調公司和朱立倫都要拿出來怪罪，那對柯志恩最好的對待就是「放柯志恩自由，高雄就讓真正關心高雄的人來承擔，柯志恩和國民黨就不要歹戲拖棚了」。